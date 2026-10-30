circle x black
Cerca nel sito
 

Halloween, i Trump accolgono i bambini che fanno "dolcetto o scherzetto" alla Casa Bianca

Segui Adnkronos su Google
30 ottobre 2026 | 07.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Trump e Melania hanno sorpreso i bambini che chiedevano "dolcetto o scherzetto" facendo sorvolare l'Air Force One sopra la Casa Bianca durante i festeggiamenti di Halloween. I Trump, intenti a distribuire dolciumi, si trovavano davanti al Portico Sud, addobbato a tema autunnale: zucche arancioni, bianche, verdi e nere decoravano i gradini inferiori della Casa Bianca, sotto una riproduzione luminosa di una luna piena.

I due hanno salutato i visitatori, stretto mani e, di tanto in tanto, autografato fotografie e costumi. I membri degli "Strolling Strings" dell'aeronautica militare statunitense (United States Air Force) erano posizionati sui gradini e hanno suonato i brani a tema Halloween. Erano presenti migliaia di bambini accompagnati dai loro genitori. Poco dopo l'inizio dell'evento, l'Air Force One ha sorvolato la Casa Bianca, attirando l'attenzione del presidente, della first lady e delle persone presenti con loro. Due minuti dopo, ha ripetuto il sorvolo provenendo dalla direzione opposta.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Halloween, i Trump accolgono i bambini che fanno "dolcetto o scherzetto" alla Casa Bianca
'Dentro' il Generali Stadium, come sarà la nuova casa di Milan e Inter - Video
Christine Lagarde lascia la Bce, l'annuncio con due cerotti sul viso - Video
News to go
Bollo auto, lo stop non si fermerà al 2027: ecco i veicoli esentati
Rapinano gioielleria nel Pavese armati di martello, nella fuga aggredito carabiniere in pensione - Video
Mps, a Lovaglio non riesce goal da calcio d'angolo, bocciate Ops e fusione con Mediobanca - Videonews
"Giù le mani da San Siro", il coro dei tifosi dell'Inter prima della presentazione del nuovo stadio di Milano - Video
Fabrizio Moro racconta il tour nei club 'Non ho paura di niente': "Il mio ritorno alle origini" - Video
News to go
Via libera alla Manovra 2027: tutte le novità
Lucca Comics, il creatore di Goldrake Go Nagai: "Io ispirato dalla Divina Commedia" - Video
Incidenti sul lavoro, due vittime in poche ore in Sicilia - Video
Padova, 13 furti di rame in 4 mesi per un milione di euro: i video degli assalti ai magazzini


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza