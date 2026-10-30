Halloween, i Trump accolgono i bambini che fanno "dolcetto o scherzetto" alla Casa Bianca

Trump e Melania hanno sorpreso i bambini che chiedevano "dolcetto o scherzetto" facendo sorvolare l'Air Force One sopra la Casa Bianca durante i festeggiamenti di Halloween. I Trump, intenti a distribuire dolciumi, si trovavano davanti al Portico Sud, addobbato a tema autunnale: zucche arancioni, bianche, verdi e nere decoravano i gradini inferiori della Casa Bianca, sotto una riproduzione luminosa di una luna piena.

I due hanno salutato i visitatori, stretto mani e, di tanto in tanto, autografato fotografie e costumi. I membri degli "Strolling Strings" dell'aeronautica militare statunitense (United States Air Force) erano posizionati sui gradini e hanno suonato i brani a tema Halloween. Erano presenti migliaia di bambini accompagnati dai loro genitori. Poco dopo l'inizio dell'evento, l'Air Force One ha sorvolato la Casa Bianca, attirando l'attenzione del presidente, della first lady e delle persone presenti con loro. Due minuti dopo, ha ripetuto il sorvolo provenendo dalla direzione opposta.