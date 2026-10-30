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Terremoto nel Mar Tirreno Meridionale, sciame sismico davanti alla Sicilia: una decina di scosse nella notte

Una decina di scosse in mare tra l'1:17 e le 7:15, di magnitudo compresa tra 2.1 e 3.6. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l'ultima scossa è avvenuta a una profondità di 10 chilometri

Terremoto nel Mar Tirreno Meridionale, sciame sismico davanti alla Sicilia: una decina di scosse nella notte
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30 ottobre 2026 | 08.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ancora uno sciame sismico nel mar Tirreno Meridionale, davanti alle coste della Sicilia. Una decina di scosse in mare tra l'1:17 e le 7:15, di magnitudo compresa tra 2.1 e 3.6. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l'ultima scossa è avvenuta a una profondità di 10 chilometri.

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