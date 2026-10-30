Dolore ovunque, "non solo fisico. C'è dolore nella mia mente e nella mia anima". Così parla Christa Pike, sopravvissuta alla tentata esecuzione con iniezione letale nel Tennessee il 30 settembre scorso. In una nota diffusa dai suoi avvocati la donna, 50 anni, spiega di essere in via di guarigione, "ma guarire non è la stessa cosa che stare bene". Ricoverata in ospedale, Pike ha spiegato che "da quella notte non c'è stato un solo istante in cui non abbia provato dolore. Mi fa male tutto il corpo. Mi fanno male le braccia. Mi fanno male le mani. Mi fa male la gola. Faccio ancora fatica a parlare". Ma "il dolore non è solo fisico. C'è dolore nella mia mente e nella mia anima".

Pike è stata condannata a morte per l'omicidio a coltellate della compagna di classe Colleen Slemmer, avvenuto nel 1995. Dopo la fallita esecuzione, Pike è stata intubata e i suoi avvocati non si aspettavano che sopravvivesse. Secondo il Death Penalty Information Center, Pike è l'unica persona a essere sopravvissuta all'iniezione letale di sostanze chimiche durante un'esecuzione. Con i suoi avvocati ha iniziato ora una battaglia legale per evitare un secondo tentativo di esecuzione. "Da quella notte, sono stata per lo più isolata nell'infermeria del carcere, lontano dalle altre persone e dai legami umani che per me contano così tanto", ha dichiarato Pike nel comunicato. "Questo isolamento porta con sé un dolore particolare. Ho trascorso 28 anni in isolamento e gran parte di ciò che sto vivendo oggi è un ripetersi di quella condizione", ha aggiunto.