circle x black
Cerca nel sito
 

Christa Pike dimessa dall'ospedale dopo le due iniezioni letali fallite: torna in carcere

Lo hano reso noto gli avvocati della donna: "È grata ai soccorritori e all'équipe medica per le cure prestate in queste circostanze eccezionali"

Christa Pike dimessa dall'ospedale dopo le due iniezioni letali fallite: torna in carcere
10 ottobre 2026 | 18.29
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

Christa Pike, la 50enne condannata a morte in Tennessee per l'omicidio di una compagna di classe, avvenuto nel 1995, e sopravvissuta a due iniezioni letali, è stata dimessa dall'ospedale di Nashville dopo oltre una settimana di ricovero. Lo hanno reso noto i suoi legali, aggiungendo che la donna è stata riportata nel carcere dove ha trascorso gli ultimi 30 anni. Qui continuerà a ricevere l'assistenza medica di cui necessita.

Era il 30 settembre scorso quando Pike è sopravvissuta a due iniezioni letali di pentobarbital, che l'avevano ridotta in condizioni critiche, rendendone necessario il ricovero ospedaliero. All'inizio della settimana ha ripreso conoscenza e ha iniziato a parlare, sorprendendo esperti, personale medico e i suoi stessi avvocati.

"È grata ai soccorritori e all'équipe medica per le cure prestate in queste circostanze eccezionali", hanno affermato i legali nella loro dichiarazione. Il caso di Pike è senza precedenti, poiché si ritiene che lei sia l'unica persona ad essere mai sopravvissuta a un tentativo di esecuzione tramite iniezione letale. Ed anche cosa succederà ora non è chiaro. Durante un'udienza svoltasi mercoledì, il vice procuratore generale del Tennessee, Will Ayers, ha riferito al giudice di non sapere se lo Stato intenda fissare una nuova data per l'esecuzione della donna.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
iniezione letale omicidio esecuzione carcere
Vedi anche
Trump alla Casa Bianca: "Abbiamo fatto risorgere Colombo" - Videonews
All'Ecofin accordo al ribasso su unione mercati - Videonews del nostro inviato
Caro carburanti, Eni taglia ancora il diesel a 2,19 - Video
Alberto Leonardis: "Ammiro Meloni ma su diritti civili sono vicino a Schlein" - Video
'Salute!', il nuovo film di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele - Video
News to go
Auto, gli incentivi per passare a Gpl o metano
News to go
Pedopornografia online, sette arresti
Pillay vince il Nobel: "Se applaudite più forte potrei condividere il Premio con Trump" - Video
Dagli abiti de 'Il diavolo veste Prada 2' alla tunica di Hopkins, costumi di scena in mostra a Cinecittà - Video
Doppia tromba marina nel trapanese, le immagini impressionanti a Marsala
Viterbo, eccezionale scoperta nel Lago di Mezzano: recuperata una spada di oltre tremila anni fa - Video
Eurogruppo a Lussemburgo, strada in salita per flessibilità - Videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza