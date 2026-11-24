Israele e il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) sono "pronti ad attaccare insieme" l'Iran. "I piani operativi sono pronti. Sarà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a decidere". Ad affermarlo, secondo quanto riferisce 'The Times of Israel', è il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz parlando con alcuni giornalisti israeliani nel suo ufficio di Tel Aviv. La preferenza di Israele, ha sottolineato Katz, "è naturalmente quella di attaccare insieme al Centcom".

Il ministro nel corso del briefing ha inoltre smentito le notizie secondo cui il premier israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe cercato di convincere il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a partecipare a un attacco congiunto contro l'Iran prima delle elezioni israeliane di ottobre, ricevendo un rifiuto dal presidente americano. "Abbiamo detto agli americani che non volevamo un'operazione prima delle elezioni", ha sottolineato Katz sostenendo che "è stato Trump ad avviare la discussione" sull'eventualità di un attacco prima del voto.

Nonostante l'urgenza rappresentata dalla minaccia delle armi chimiche, ha affermato Katz, la questione nucleare rimane la priorità assoluta di Israele. "Abbiamo ancora altri obiettivi che vogliamo completare in quel settore", ha sottolineando osservando che Israele non ha ancora condotto attacchi su vasta scala contro le infrastrutture energetiche iraniane. "Colpire le infrastrutture energetiche farebbe arretrare l'Iran di decenni", ha spiegato ribadendo che l'obiettivo strategico generale di Israele è il rovesciamento del regime. "Un attacco indebolirebbe significativamente il regime e accelererebbe il processo del suo collasso", ha sottolineato evidenziando tuttavia che nessuna azione militare, da sola, può provocare la caduta della Repubblica islamica.

L'Iran "è attualmente impegnato nello sviluppo di armi chimiche", ha poi spiegato Katz. Il ministro non ha voluto precisare a che punto sia arrivato il presunto programma né dove si stia svolgendo. Katz ha tuttavia promesso che Israele "non permetterà all'Iran di dotarsi di un'arma chimica". Dopo il cessate il fuoco di aprile, ha spiegato, "hanno visto quello che è successo" e "ora stanno cercando un'arma che possa garantire loro un ritorno a una specie di equilibrio nei nostri confronti".

Israele deve assicurarsi che il presunto programma di armi chimiche "non raggiunga la soglia oltre la quale diventa impossibile intervenire", ha sottolineato Katz: "Quando arriveremo alla conclusione che dobbiamo agire, agiremo. La decisione non sarà dettata da considerazioni politiche". Nonostante le indiscrezioni secondo cui il capo di Stato maggiore dell'Idf, Eyal Zamir sarebbe contrario a un attacco immediato, Katz ha insistito sul fatto che "non esiste assolutamente alcuna divergenza tra me, il primo ministro e il capo di Stato maggiore". Le Forze di difesa israeliane e il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) sono "pronti ad attaccare insieme", ha aggiunto.

Secondo quanto riferito all'inizio di questo mese, Tel Aviv avrebbe condiviso con gli Stati Uniti e con i Paesi del Golfo informazioni di intelligence secondo cui l'Iran starebbe valutando la possibilità di utilizzare armi chimiche contro Israele. Teheran ha negato e il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, riferisce 'The Times of Israel', ha definito queste notizie "false", accusando gli Stati Uniti di costruire un pretesto infondato per giustificare un conflitto prolungato.

L'avvertimento di Katz arriva in un momento caratterizzato da accesi dibattiti, spesso influenzati da considerazioni politiche, sia negli Stati Uniti sia in Israele, sull'imminenza della minaccia iraniana e sull'eventualità che i due alleati debbano entrare nuovamente in guerra insieme contro la Repubblica islamica, per la terza volta.

Nbc, amministrazione Trump valuta uccisioni mirate di vertici regime

Secondo Nbc News, che cita un funzionario statunitense e una persona a conoscenza delle discussioni, l'amministrazione Trump starebbe discutendo l'ipotesi di un'operazione militare per uccidere alcuni esponenti dell'ala più intransigente della leadership iraniana. L'ipotesi è da tempo sul tavolo ed è tornata in discussione nelle ultime settimane, mentre il presidente Donald Trump valuta come porre fine alla guerra. Il presidente non ha ancora preso una decisione.

Chi sostiene la proposta ritiene che un'operazione di questo tipo potrebbe spingere Teheran a porre fine al conflitto. I contrari temono che possa irrigidire la posizione dei dirigenti iraniani rimasti al potere e minare la credibilità di Washington in eventuali negoziati. Alcuni vertici militari statunitensi hanno inoltre avvertito che un attacco aumenterebbe il rischio di rappresaglie contro funzionari americani.