"Bisogna prendere sul serio tutte le minacce che arrivano dall'Iran". Davood Karimi, dissidente iraniano residente in Italia, commenta così, parlando con l'Adnkronos, le dichiarazioni del deputato Ahmad Bakhshayesh Ardestani, secondo cui i missili di Teheran avrebbero raggiunto una gittata di 4.500 chilometri, sufficiente a portare teoricamente nel raggio d'azione anche le basi statunitensi in Italia. Karimi invoca una risposta di Europa, Stati Uniti e Nato e giudica "un miraggio" un accordo con Teheran.

"Teheran lavora da trent'anni a missili a lunga gittata"

"Non bisogna trascurare nulla, anche perché durante la guerra il regime iraniano ha messo a ferro e fuoco l’intero Medio Oriente - afferma Karimi -. Non dimentichiamo che nelle ultime due guerre il regime iraniano ha colpito le basi americane in Giordania, ha colpito in Iraq, ha colpito anche nel Golfo Persico e anche oltre. Allora non sono assolutamente trascurabili in questo momento le minacce del regime iraniano, bisogna reagire fortemente. Perché se noi trascuriamo o magari diciamo che è una balla propagandistica, poi quando arriva il missile sono dolori. Bisogna essere preparati anche a quello. È da trent’anni che il regime iraniano sta lavorando sui missili a lunga gittata da oltre 4.000 chilometri. Questo l'ha denunciato pure la resistenza iraniana".

"Nessun accordo andrà a buon fine, serve una misura internazionale"

"Con questo regime nessun accordo può andare a buon fine, anche perché sotto l'accordo di Obama il regime ha continuato a fare la bomba atomica, ha continuato per quasi vent'anni e questo non bisogna dimenticarlo - sostiene il dissidente - Qualsiasi accordo che si faccia è a favore del regime iraniano, nel senso che gli lascia tranquillità, pace e denaro per proseguire verso la bomba atomica e nella gittata dei missili". Per questo, afferma, "bisogna adottare una misura internazionale, anche attraverso l'Onu". "L'America ha sbagliato a scatenare la guerra, però la minaccia è reale", aggiunge Karimi, secondo cui il regime è attualmente "all’angolo" per le proteste interne e la pressione internazionale, in particolare quella americana.

"Il vero pericolo del regime iraniano è il suo terrorismo multimediale", spiega Karimi. A suo giudizio, Teheran conduce una "guerra multidimensionale", che il regime chiama "Tarkibi", ossia una guerra "composta da vari elementi". Il dissidente riconduce a questa strategia le lettere minatorie alle scuole in Germania e quelle che descrive come pressioni sulla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Agli occhi del regime, sostiene Karimi, "l'intero mondo civile è ostile alla sua esistenza". Teheran "considera tale anche l'Europa" e "anche l'Italia, che ha concesso le basi militari per gli aerei americani".

"Il regime percepisce come un pericolo il popolo iraniano e le sue piazze, allora accoglie con le braccia aperte qualsiasi tipo di guerra", afferma Karimi. Dopo la guerra dei 12 giorni, sostiene, il regime "ha continuato a massacrare i giovani ribelli sotto la falsa accusa" di essere spie israeliane. "La nostra posizione è no alla guerra, no alla politica di accondiscendenza, sì al supporto alle piazze iraniane, supporto politico solamente", conclude.