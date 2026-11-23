Accordo nella maggioranza sugli e-book contenuti nel decreto scuola, che al Senato aveva provocato una levata di scudi di Forza Italia. Nessuna resa dei conti in commissione Cultura della Camera, il testo identico a quello votato a palazzo Madama arriverà domani in aula alla Camera e il governo porrà la questione di fiducia per approvarlo entro il termine del 29 novembre. La maggioranza è al lavoro su un ordine del giorno, ribattezzato 'lodo Rampelli', che arriverà contestualmente domani in aula, per poi confluire nel Milleproroghe. E' quanto si apprende da fonti della maggioranza, a margine dei lavori della commissione in corso a Montecitorio. Nell'accordo, recepito dall'odg, si prevede che per le elementari e le medie l'adozione dei libri digitali sarà subordinata a una valutazione di una commissione di esperti. "Abbiamo studiato e alla fine di uno studio che non è stato né matto né disperato siamo arrivati ad una soluzione", ha detto Giorgio Mulè, a margine dei lavori della commissione Cultura.

Opposizioni ritirano emendamenti per arrivare subito al voto sui libri digitali

Le opposizioni hanno ritirato gli emendamenti per arrivare subito al voto sugli e-book. “Abbiamo deciso di ritirare tutti i nostri emendamenti fino all’articolo 4 per consentire alla Commissione di arrivare subito al voto sull’emendamento relativo ai libri digitali", hanno dichiarato i capigruppo delle opposizioni in commissione Cultura della Camera, Irene Manzi (Pd), Antonio Caso (M5S), Elisabetta Piccolotti (Avs) e Roberto Giachetti (Italia Viva).