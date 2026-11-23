Ghisleri (Only numbers) spiega all'AdnKronos che ci sono diversi scenari all'orizzonte: "Potrebbe anche raccogliere tra i nostalgici che ora votano Pd, M5s e Avs". Antonio Noto, direttore di Noto sondaggi: "I numeri cambiano in base a chi sarà il candidato a premier tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein"

Quanto vale Alessandro Di Battista aIle elezioni? L'ex esponente del M5S potrebbe presentarsi alle politiche 2027 con la sua Associazione Schierarsi. Quanti voti potrebbe ottenere? Può spostare equilibri in campo? I sondaggisti analizzano la situazione evidenziando scenari e prospettive. Il peso politico di Alessandro Di Battista "dipende dal brand con cui si presenterà alle elezioni, se dovesse farlo", dice Alessandra Ghisleri. Interpellata dall'Adnkronos, la direttrice di Euromedia research e Only numbers spiega che ci sono diversi scenari all'orizzonte. Se l'ex deputato "dovesse presentarsi con la sua Associazione Schierarsi, il suo potenziale si aggirerebbe intorno a un buon 3%, se invece dovesse 'prendere' il nome e il simbolo del Movimento 5 stelle le incognite sarebbero di più, così come sarebbero altre se si presentasse con un nome e un simbolo diverso dai primi due, ma con l'appoggio" non solo formale "di Beppe Grillo".

Nel campo delle ipotesi, per la sondaggista, l'eventuale discesa in campo di Di Battista potrebbe non rappresentare un problema per il campo progressista, perché "potrebbe essere richiamo per le aree di popolazione che ora si rifugiano nell'astensionismo e che potrebbero vedere in lui un continuum con il 'vecchio' Movimento 5 stelle e le sue storiche battaglie". Dunque, azzarda Ghisleri, "potrebbe non togliere nulla al centrosinistra, perché andrebbe a pescare voti tra gli astenuti, ma potrebbe anche raccogliere tra i nostalgici che ora votano Pd, M5s e Avs". Al momento, il potenziale è "incalcolabile" e servono molti elementi in più per fare un'analisi.

Secondo Antonio Noto, direttore di Noto sondaggi, il peso che l'Associazione Schierarsi ha oggi "si misura al di fuori dei progressisti e oscilla da un 3% minimo fino a un massimo del 5%. Ottenere un 3% è importante, perché supererebbe la soglia di sbarramento e avrebbe rappresentanza parlamentare, ma i numeri cambiano in base a chi sarà il candidato a premier tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein, cambiando anche i voti che 'ruberebbe' al Movimento 5 stelle", spiega Noto. Se a vincere le primarie fosse l'ex premier, infatti, "Schierarsi sarebbe sul 3%", se fosse invece la segretaria del Partito democratico "la quota salirebbe al 5%, perché andrebbero a confluire su Di Battista tutti i voti dei pentastellati delusi".

In ogni caso, aggiunge ancora, con la ridiscesa in campo dell'ex deputato "le probabilità di vittoria del campo largo alle prossime elezioni potrebbero diminuire", ma "potrebbero cambiare le carte in tavola anche nel centrodestra". Se Schierarsi dovesse presentarsi alle politiche, per Noto, l'attuale maggioranza "non cercherebbe un accordo neanche in zona Cesarini con Roberto Vannacci", se invece non dovesse tornare in 'gioco' "il centrodestra potrebbe lavorare portare in squadra l'ex generale in extremis per cercare di vincere la partita".

L'endorsement di Beppe Grillo al "fratellino" Di Battista rimette in campo una serie di interrogativi per Fabrizio Masia, sondaggista di Emg. Il primo: l'ex deputato scenderà davvero (e nuovamente) in politica? E poi: quanto potrebbe pesare il suo movimento, ora anche con il beneplacito dell'Elevato? "Il potenziale del partito di Di Battista è interessante, e si aggira tra il 5-6% degli elettori", ma "c'è ancora da capire se abbia davvero voglia di scendere in campo, chi ci sarà dentro il movimento, quali saranno le proposte e anche come verranno veicolate", dice Masia all'Adnkronos.

Insomma, le variabili sono molte, ma allo stato attuale Schierarsi vale almeno il 5%, tanto che potrebbe diventare una spina nel fianco nel campo progressista. "Nel contesto attuale - ragiona ancora Masia -, con le due coalizioni che sono molto vicine, Di Battista potrebbe levare al centrosinistra anche un 3-4% di elettori, risultando determinante per la sua non competitività".

Quanto alla presenza di Grillo come 'padre tutelare', per il sondaggista le carte in tavola non sembrano cambiare di molto, sicuramente "non avrebbe un effetto negativo". E' vero, dice, che l'ex garante del Movimento 5 stelle "ha perso la forza propulsiva che aveva un tempo, ma non intaccherebbe il risultato di Schierarsi, perché Di Battista si è costruito una sua fiducia, una sua base, e da quella partirebbe".