Un cubano 46enne, secondo la prima ricostruzione fornita dai carabinieri di Forlì, ha accoltellato nella serata di ieri la compagna, che si trova ora in gravissime condizioni. La violenza sarebbe iniziata nell'abitazione che i due dividono a Santa Sofia, località della collina forlivese. Per sfuggire all'uomo, che è stato fermato per tentato femminicidio, lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi, la donna sarebbe corsa in strada e avrebbe cercato rifugio nella casa di un vicino. Il 46enne però l'ha raggiunta anche lì, colpendola più volte con un grosso coltello da cucina.