Sanità, innovazione e servizi di prossimità: focus tra istituzioni, esperti e pazienti
Al Mind di Milano incontro nazionale di Connessioni di Cura, dedicato al superamento delle disuguaglianze territoriali
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'Ascolto e collaborazione per trasformare le priorità individuali in una voce collettiva' - Al Mind di Milano il confronto promosso con Fondazione The Bridge sul ruolo del Terzo settore nell'innovazione sanitaria
'Collaborazione tra gli operatori e innovazione tecnologica sono le leve per rendere più efficiente la filiera sanitaria e garantire una corretta gestione dei farmaci, anche quelli a temperatura controllata'