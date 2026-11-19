Istituzioni, clinici e associazioni di pazienti si incontrano per promuovere l’integrazione dell’esercizio fisico nei percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione

"Le evidenze scientifiche riconoscono oggi nell'esercizio fisico, opportunamente adattato alle condizioni cliniche, una componente sempre più rilevante dei percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle malattie croniche, e sempre di più anche in quelle oncologiche ed emato-oncologiche. Promuovere l'Attività fisica adattata (Afa) significa non soltanto contribuire al miglioramento degli esiti di salute e della qualità della vita, ma anche favorire un nuovo paradigma assistenziale, nel quale la persona diventa protagonista attiva del proprio percorso di cura". Da questa visione è nato Fit To Win – Diamoci una mossa, una progettualità di Isheo realizzata in collaborazione con La Lampada di Aladino Ets, con il supporto non condizionante di Astellas Pharma Spa, e sostenuto da una Community multidisciplinare sempre più ampia.

Dal lancio del Manifesto a Scicli nel novembre 2024, Fit To Win - informa una nota - ha intrapreso un percorso di crescente coinvolgimento della comunità scientifica, delle associazioni di pazienti, delle istituzioni e dei territori. Un'iniziativa partita dal Sud Italia che, attraverso incontri istituzionali in diverse Regioni italiane, ha progressivamente trasformato i principi del Manifesto in esperienze concrete e nuove iniziative.

Nei due anni di progetto - si legge - i promotori e la Community di esperti hanno avuto la possibilità di interloquire con rappresentanti istituzionali per migliorare le proposte legislative in corso su questo tema, hanno supportato la definizione di razionali scientifici e la progettazione di studi finalizzati a valutare l’impatto dell’attività fisica sugli esiti clinici, sulla qualità della vita e sul benessere dei pazienti oncologici, promosso iniziative di Nordic Walking e Walking Football (calcio camminato), e lancia-to Fit To Win Local Communities, iniziativa che ha acceso i riflettori sulla presa in carico assistenziale delle popolazioni in aree montane e comuni periferici.

Fit To Win - dettaglia la nota - "ha dunque generato nuove alleanze tra Istituzioni, comunità scientifica e associazioni di pazienti, e ha favorito l’emersione di nuove professionalità nell’ambito sanitario. Il convegno nazionale del 2026 dal titolo 'Attività fisica adattata, prevenzione e salute: dalle evidenze scientifiche alle buone pratiche sul territorio', ospitato oggi presso Palazzo Panisperna a Roma, è un'occasione per valorizzare i risultati raggiunti, condividere best practices, e lanciare la prima mappa nazionale delle esperienze italiane di attività fisica preventiva e adattata, realizzata attraverso una ricognizione delle iniziative promosse da istituzioni, fondazioni, associazioni ed enti del Terzo Settore, ma che - tramite una piattaforma digitale dedicata - si alimenterà nel tempo grazie alle iscrizioni volontarie di tutte le realtà interessate a segnalare le proprie esperienze a supporto dei pazienti. Particolare attenzione verrà rivolta alle numerose associazioni pazienti presenti in sala e che patrocinano l’evento: Angolo organizzazione di volontariato, Aned, Apic, Europa Uomo, Osservatorio permanente sulla disabilità, PaLiNUro e Vivere senza Stomaco si può. L'evento riceve inoltre il prezioso patrocinio istituzionale di Aiom, Fondazione Aiom, Cism, Favo e FuturPharma".

Attraverso keynote scientifiche, tavole rotonde e momenti di approfondimento dedicati al ruolo delle istituzioni e delle professioni sanitarie, il convegno - riporta la nota - intende contribuire a trasformare le evidenze scientifiche in azioni concrete, riconoscendo l'attività fisica adattata non soltanto come intervento complementare alla cura, ma come un vero investimento strategico per la salute della popolazione e per la sostenibilità del sistema sanitario.

"L’ambizione di Fit To Win è trasformare l’esercizio fisico in un'opportunità di migliore salute, autonomia e inclusione sociale, contribuendo a costruire una cultura della cura sempre più partecipata. Il nostro obiettivo è rendere l’attività fisica prescrivibile dal medico e accessibile a tutti i pazienti, recependola nel percorso assistenziale" afferma Davide Integlia, economista sanitario, ideatore e promotore del progetto.

In rappresentanza delle Associazioni di pazienti, Davide Petruzzelli, promotore di Fit To Win, conferma: "Oggi che, grazie ai progressi delle cure, anche in oncologia ed ematologia oncologica si può guardare alla cronicità come a una nuova opportunità di lungo periodo, è fondamentale immaginare e progettare modelli di presa in carico globale della persona che integrino fin da subito l'esercizio fisico e l’attività fisica adattata, strumenti terapeutici essenziali per migliorare non solo la qualità, ma anche la quantità di vita dei malati".

Kick Off ha generato anche nuove esperienze come quella riferita dall’oncologo Antonio Lucenti coordinatore di Aiom Sicilia: "Per anni l'esercizio fisico in oncologia è stato considerato un consiglio di buon senso, utile per stare meglio, combattere la stanchezza e migliorare la qualità della vita. Oggi la prospettiva è cambiata: ci sono evidenze scientifiche di massimo livello che dimostrano come un esercizio fisico strutturato, supervisionato e prescritto incida sugli esiti clinici che contano di più per i pazienti, a partire dalla sopravvivenza libera da malattia. Se un nuovo farmaco mostrasse questi risultati, chiederemmo di renderlo disponibile a tutti i pazienti nel più breve tempo possibile. L'esercizio fisico strutturato merita la stessa attenzione. È con questo spirito che a Ragusa è stato lanciato, con il supporto di On-coIbla Ets, Onmoe, progetto che prende spunto dall'esperienza di Fit To Win e che punta a trasfor-mare le evidenze scientifiche in un percorso reale per i pazienti oncologici del territorio operati di tumore al colon".

Ma per rendere l’attività fisica adattata accessibile in sicurezza servono anche figure professionali appropriate, come i Chinesiologi Ampa – attività motoria preventiva e adattata. Secondo Daniele Iacò, presidente del Cism - Comitato italiano scienze motorie - 'il chinesiologo deve diventare a pieno titolo una figura sanitaria, inserita nei team multidisciplinari per la presa in carico del paziente, in ospedale come sul territorio: l'esercizio fisico strutturato è terapia e va prescritta dal medico ed affidata a professionisti formati per progettare e somministrare la dose giusta. Il CISM è impegnato ogni giorno su questo fronte, e la sinergia con Fit To Win, a partire dalla mappa nazionale delle best practice sull'Afa costruita insieme a Isheo, dimostra che fare rete è la strada per portare il movimento al centro della salute pubblica".