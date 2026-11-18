"Sono tre anni che l'Italia vince, adesso vorrei vincere anch'io con la squadra". Così il tennista azzurro Luciano Darderi, numero 21 del ranking Atp, ha raccontato all'Adnkronos – con il sorriso - l'emozione della prima convocazione in Nazionale per la Coppa Davis. Tra pochi giorni, la squadra di capitan Volandri si riunirà per le Finals di Bologna, puntando al quarto titolo consecutivo anche con l'aiuto di Flavio Cobolli. "Spero che oggi vinca – spiega Darderi, che assisterà al match alle Atp Finals contro Tiafoe – e arrivi in fiducia alla Coppa Davis".