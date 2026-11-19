La promozione dell'attività fisica come strumento di salute, prevenzione e supporto ai percorsi di cura è stata al centro di 'Kick Off - La salute scende in campo', iniziativa organizzata da Isheo Srl in collaborazione con La Lampada di Aladino Ets, con il supporto della Lega nazionale Walking Football – e il contributo non condizionante di Astellas Pharma Spa e Fondazione Msd – che riunirà istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti, professionisti sanitari e rappresentanti del mondo sportivo in una giornata di confronto e sensibilizzazione sul valore dell'esercizio fisico adattato. L'evento, patrocinato da Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Sport e Salute, Consiglio Regionale del Lazio, Roma Capitale, nasce con l'obiettivo di contribuire a trasformare le evidenze scientifiche dell’impatto dell’attività fisica su prevenzione e cura in azioni concrete, favorendo una maggiore integrazione dell'attività fisica adattata nella presa in carico delle persone con patologie croniche e fragilità.

Un primo studio italiano condotto dai promotori dell’iniziativa e pubblicata sul Report Isheo dal titolo 'Attività fisica adattata nella prevenzione e cura dei pazienti oncologici ed emato-oncologici' - informa una nota - dimostra attraverso una analisi di letteratura scientifica benefici per la salute e la partecipazione sociale di chi pratica il calcio camminato. Infatti il Walking Football (calcio camminato) disciplina emergente a livello internazionale che rappresenta un modello innovativo di attività fisica adattata, basata sull'obbligo di camminare e sull'assenza di contatto fisico, consente di praticare lo sport del calcio in condizioni di maggiore sicurezza ed è particolarmente adatto a persone di mezza età, sedentarie o che convivono con condizioni di fragilità e patologie croniche.

Tra i risultati più significativi della revisione, uno studio condotto su 33 persone con un’età media di 74 anni ha registrato, dopo appena 12 settimane di Walking Football, una riduzione media di 2,1 centimetri della circonferenza vita, un miglioramento della forza di presa e della mobilità funzionale. Un’altra ri-cerca ha rilevato che durante le partite la frequenza cardiaca può raggiungere in media il 76% di quel-la massima, dimostrando come questa variante del calcio, pur vietando la corsa, possa rappresentare un esercizio fisico di intensità significativa.

A questi risultati si aggiunge un elemento fondamentale: la partecipazione. Gli studi analizzati riportano percentuali comprese tra l’81% e il 97%, evidenziando il po-tenziale di una disciplina che combina movimento, divertimento e socializzazione. La giornata del progetto Kick Off – La Salute Scende in Campo, è stata contrassegnata da due momenti principali. La mattina, presso l'Honey Sport City di Roma, si è svolto il Torneo dimostrativo di Walking Football, dove una squadra di pazienti, sfiderà quella dei medici, delle istituzioni, e degli esperti di comunicazione e public affairs.

Nel pomeriggio, presso la Sala Monti di Palazzo Panisperna, il convegno istituzionale "La salute scende in campo - Trasformare le evidenze in azioni: integrare l'esercizio fisico nei percorsi di prevenzione e cura", occasione di confronto multidisciplinare dedicata al ruolo dell'Attività fisica adattata (Afa) e dell'esercizio fisico strutturato nella gestione delle patologie croniche, con particolare attenzione all'ambito oncologico e oncoematologico. L'iniziativa ha visto il coinvolgimento di rappresentanti delle Istituzioni nazionali e locali, esperti clinici, professionisti dell'esercizio fisico, associazioni dei pazienti e stakeholder del sistema salute, con l'obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza delle opportunità offerte dall'esercizio fisico adattato e promuovere modelli organizzativi capaci di renderlo sempre più accessibile e integrato nella pratica assistenziale.

"Con l'iniziativa 'Kick Off – La salute scende in campo', dimostriamo come l'esercizio fisico possa integrarsi concretamente nei percorsi di prevenzione e cura. Il walking football rappresenta la sintesi ideale: elimina i rischi agonistici eccessivi pur mantenendo intatta la passione del pallone, la socialità e il benessere psicofisico della persona", ha detto Cristiano Pasero, avvocato del Foro di Roma e promotore del calcio camminato con la Lega nazionale del Walking Football. "Si tratta della prima revisione della letteratura scientifica condotta in Italia sul walking football. Le evidenze scientifiche, provenienti soprattutto da Paesi nei quali il walking football è ormai una pratica diffusa, evidenziano reali benefici clinicamente rilevanti in diverse popolazioni di pazienti, oltre che livelli di aderenza particolarmente elevati, confermando la buona accettazione di questo modello di attività fisica, rendendolo particolarmente adatto anche alla popolazione anziana e ai soggetti più fragili. Ulteriori evidenze indicano come il walking football rappresenti una soluzione vantaggiosa non solo sotto il profilo della salute, ma anche da quello economico, grazie alla possibilità di utilizzare infrastrutture sportive già esistenti e al limitato fabbisogno di personale per la gestione delle attività", ha sottolineato Francesca Renda, farmacista e promotrice dell’iniziativa.

"Il nostro lavoro scientifico e di sensibilizzazione degli stakeholder sanitari vuole diffondere la conoscenza dell’impatto dell’esercizio fisico su persone malate e lungospravviventi - ha ribadito Davide Integlia, Fondatore di Isheo e autore della revisione di letteratura -. Le evidenze scientifiche mostrano dati sempre più chiari, ora bisogna fare in modo che l’esercizio fisico sia prescritto dai medici. Non solo, bisogna promuovere ulteriori studi per comprendere quale esercizio fisico praticare per quali condizioni di salute dei pazienti; questo permetterebbe di aumentare le evidenze a supporto dell’attività fisica adattata, e faciliterebbe il suo recepimento nei percorsi di prevenzione e cura".

In rappresentanza dei pazienti, Davide Petruzzelli, presidente di La Lampada di Aladino Ets, vicepresidente Fondazione Aiom e vicepresidente Favo: "L’attività fisica deve essere riconosciuta e integrata a pieno titolo nei percorsi di salute, sia come prevenzione primaria sia come supporto terapeutico essenziale durante e dopo le cure. È necessario un impegno deciso da parte delle istituzioni per rimuovere gli ostacoli economici e strutturali che ne limitano l'accesso: investire nel movimento oggi significa ridurre l'impatto delle malattie croniche e garantire la sostenibilità dell'intero sistema di cura".

"Il walking football insegna come il gioco più bello del mondo sia anche uno sport senza età. Questa disciplina è in espansione perché valorizza lo spirito di squadra e la competitività, i principi più sani e più apprezzabili dello sport. Camminando e non correndo dietro ad un pallone si può dare un segnale di contrasto ad ogni forma di discriminazione anagrafica. Sostenere questo movimento significa allontanare i rischi legati alla sedentarietà e permettere di rimanere in forma e in salute a qualsiasi età", ha concluso Maria Spena di Sport e Salute.