Il centrodestra continua a trattare sulla norma e-book per evitare passi falsi e rotture dall'esito imprevedibile per la tenuta del governo. Nessuno vuole uscire con le ossa rotte dallo scontro tra Fi e Fdi che ha portato all'approvazione al Senato dell'emendamento fortemente voluto da Giorgia Meloni sullo sconto al 50 per cento delle copie digitali dei testi scolastici grazie al soccorso anche della sinistra (il sì dei due senatori di Azione). I tempi sono strettissimi: il decreto scuola va convertito in legge entro domenica 29 novembre e lunedì si riunirà la commissione Cultura della Camera. Molto dipenderà dalla scelta di ricorrere alla fiducia. Il governo deciderà in proposito a tempo debito, stiamo costruendo una soluzione che tenga conto del dibattito e dell'esito emerso al Senato, dicono dalle parti di via della Scrofa, senza sbilanciarsi.

I pontieri sono al lavoro per una exit strategy. L'ipotesi più accreditata è quella di ricorrere a un ordine del giorno vincolante che impegni il governo a inserire le modifiche concordate con gli azzurri sul nodo dei libri digitali in un altro provvedimento, forse già nel milleproroghe. L'odg (ancora da scrivere) dovrebbe essere presentato dalla maggioranza e accolto dal governo in Aula. Con questo escamotage il decreto sulla scuola potrà passare alla Camera così come è uscito a palazzo Madama ed essere convertito in legge nei termini previsti senza brutte sorprese. Di fatto le modifiche con ulteriori paletti allo sconto per i manuali universitari e scolastici in versione digitale verrebbero fatte più avanti. Senza accordo di mediazione, invece, la linea sarebbe solo una e la meno conciliante: accantonare lunedì gli emendamenti in Commissione e inviare il testo in Aula senza mandato al relatore per poi porre la fiducia sul provvedimento del Senato (con la fiducia, infatti, tutte le proposte di modifica verrebbero stralciate), lasciando Fi di fatto isolata. Ieri sera c'è stato un tentativo di mediazione con l'emendamento presentato in Commissione dal vicepresidente della Camera ed esponente di Fdi Fabio Rampelli, che subordina l'adozione dei manuali in digitale al vaglio di una commissione di tecnici chiamata a valutare "l'impatto cognitivo, relazionale, didattico e pedagogico'' sugli studenti delle medie e delle elementari. Le diplomazie non si fermano e i contatti tra azzurri e meloniani si intensificheranno nel week end per chiudere la partita senza strascichi. Il partito guidato da Antonio Tajani, raccontano, è pronto al confronto ma resta contrario agli e-book per medie ed elementari e per le scuole superiori propone che gli obblighi per gli editori entrino in vigore dal 2028.

Enrico Costa, capogruppo azzurro alla Camera, è fiducioso e lascia intendere all'Adnkronos che la soluzione è a portata di mano: ''Fi ha rappresentato al Senato questioni serie e documentate ed ha depositato alla Camera emendamenti correttivi. Se i temi che abbiamo posto sono condivisi nella maggioranza, si troveranno modo e forma per intervenire. Di certo -assicura- il decreto scuola sarà convertito entro il termine di scadenza''. Fdi parla per bocca di Galeazzo Bignami e apre all'odg: ''Fi ha dimostrato sensibilità su un tema su cui il Senato ha ritenuto di decidere in un modo diverso, ma le due cose non sono incompatibili. Credo che tramite un ordine del giorno o un provvedimento tracceremo la direzione per un'azione di governo che ricomprenda le sensibilità di Fi". Il capogruppo a Montecitorio di Fdi si sofferma poi sull'emendamento presentato da Rampelli che potrebbe essere inglobato nell'ordine del giorno ''Può essere assorbito in un odg complessivo. La legge rimane nella sua astrattezza e complessità come quella che il Senato ha licenziato. Non introduciamo una norma punitiva. Se le case editrici hanno bisogno di qualche mese in più per adeguarsi non ci trovo niente di sbagliato''.