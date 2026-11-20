La misura per rendere disponibili i libri di testo in formato digitale a metà prezzo rispetto alla versione cartacea divide la politica ma anche i social: e mentre il Senato ha approvato l'emendamento, anche sulle piattaforme prevale un giudizio positivo (58,7% dei contenuti), ma con una quota critica consistente (41,3%). È quanto rivela un'analisi realizzata da Spin Factor per Adnkronos attraverso Human, piattaforma di social listening basata sull'AI che ha monitorato dal 17 al 19 novembre 2026 i contenuti pubblici su Facebook, Instagram, X, TikTok, LinkedIn e YouTube, ma anche le principali testate online. E dall'analisi emerge come Forza Italia sia il partito con i risultati peggiori.

L’orientamento e le emozioni

Rispetto ai contenuti, sulle interazioni il peso del giudizio positivo cresce ancora con larga parte delle interazioni positive generata dai post di Fratelli d’Italia: il tema principale è il risparmio per le famiglie. Intanto l’ironia è l’emozione più diffusa (27%), rivolta soprattutto a Forza Italia: un sentimento strettamente legato alla lettura della misura come uno stop al potere degli editori (32,1%, secondo argomento tra i contenuti positivi dopo il risparmio per le famiglie al 53,1%). Il voto contrario di Forza Italia è di fatto interpretato da molti utenti come una difesa degli interessi di Mondadori, si legge nell'analisi di Spin factor.

Tra i sentimenti più frequenti c'è la rabbia (24,3%), che accomuna chi accusa Forza Italia di aver votato contro le famiglie e chi respinge la misura. Fiducia (17,1%) e soddisfazione (6,6%) accompagnano i contenuti a sostegno della proposta; preoccupazione e sfiducia (12,5% ciascuna) sono legate all’impatto sullo studio e all’efficacia reale dello sconto.

Lo scontro politico: il saldo peggiore lo registra Forza Italia, il migliore Fdi

Fratelli d’Italia è il partito più presente nella conversazione (49,1% delle citazioni) ed è l’unico con un saldo positivo: il 40,2% dei contenuti che lo citano è positivo, il 30,5% negativo. Il favore viene dalla comunicazione del partito e dai commenti di apprezzamento ai suoi post; le critiche da chi lamenta il costo dei dispositivi, la contraddizione con il divieto di usarli a scuola o considera la misura propagandistica. Forza Italia (25,1%) ha il saldo peggiore (58,4% di contenuti negativi): il voto contrario all’emendamento è letto come una difesa degli interessi di Mondadori, mentre le poche voci favorevoli (3,3%) condividono le preoccupazioni per editori e tipografie; il 38,3% delle citazioni è neutro, legato alla cronaca dei voti in Senato.

La Lega (2,3%) è citata soprattutto per l’apertura di Salvini alla misura: il 48,2% delle citazioni è neutro, il 34,5% negativo, il 17,3% positivo. Il negativo è legato al costo dei dispositivi, ma è trainato anche dallo scontro nella maggioranza: una frattura tra Fratelli d’Italia e Forza Italia che non riguarda direttamente la Lega, ma che la coinvolge in quanto parte della coalizione di governo. Le opposizioni (18,4%) si dividono tra citazioni neutre (47,3%) e negative (47,4%), che le accusano di votare contro una misura utile alle famiglie per ragioni di schieramento. Gli altri partiti minori (5,1%) compaiono soprattutto nella cronaca del voto in Aula, con Azione e Italia Viva.

La frattura contenuti-interazioni

Lo scontro politico è il tema più discusso nei contenuti (35,9%, secondo l'analisi): la frattura tra Fratelli d’Italia e Forza Italia e l’esito dei voti in Senato occupano oltre un terzo della conversazione. Seguono gli interessi degli editori (18%), la qualità dello studio (15%) e il risparmio per le famiglie (14,1%); applicabilità della norma, alternative alla misura e costo dei dispositivi restano sotto il 7%.﻿ Ma si nota, nell'analisi, una frattura tra contenuti e interazioni, con temi poco sviluppati nei primi che generano grande coinvolgimento nei secondi, e viceversa. Ad esempio il risparmio per le famiglie: pesa per il 14,1% dei contenuti ma raccoglie il 77,0% delle interazioni. Mentre il dato sullo scontro politico, al contrario, si dimezza.

Sul fronte positivo, come detto, il primo argomento è il risparmio per le famiglie (53,1%), seguito dalla lettura della misura come uno stop al potere degli editori (32,1%). Innovazione nello studio (11,1%) e zaini più leggeri (3,7%) completano il quadro. Sul fronte critico prevale la difesa del libro di carta (42,1%), con l’idea che sulla carta si studi meglio e che lo schermo distragga. Seguono i dubbi sull’applicabilità della norma (19,3%), tra testi pensati per la carta, scelte di adozione dei docenti e possibili rincari delle versioni digitali, e la richiesta di libri gratuiti (12,3%). Costo dei dispositivi e prezzo imposto agli editori pesano il 10,5% ciascuno.