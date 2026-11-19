Il vertice tra Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin non convince i mercati. Nonostante l'impegno dei tre leader ad aumentare le forniture globali di carburante, i prezzi del petrolio restano sostanzialmente invariati. Gli investitori chiedono impegni concreti e continuano a guardare soprattutto all'inflazione americana e alle prossime mosse della Federal Reserve. Sullo sfondo, il rischio di nuovi equilibri commerciali ed energetici che potrebbero penalizzare l'Europa. Il punto della vicedirettrice Adnkronos Jole Saggese.