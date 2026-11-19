Carlo De Luca, responsabile gestioni Gamma Capital Markets commenta il debutto all'Adnkronos: "è la vera cartina tornasole sul mercato dell'Ai. Non siamo di fronte a una bolla speculativa. Il nodo sono i ritorni degli investimenti infrastrutturali". Sullo sfondo il caso Nvidia e la partita dei semiconduttori con la Cina.

Anthropic debutta al Nasdaq con il simbolo ANT, che è già diventato il simbolo di una speranza: riuscire a cambiare la strada in salita della narrativa sull'AI. Dall'improvvisa estromissione di Jensen Huang dalla guida di Nvidia al segnale di protesta nei confronti dell'AI emerso nelle elezioni americane di metà mandato, fino ai dubbi sulla sostenibilità dei giganteschi investimenti infrastrutturali: il debutto della società fondata da Dario Amodei rappresenta il vero banco di prova per lo stato di salute del settore.

Ancora prima del suono della campanella di Wall Street, Anthropic ha conquistato un primato: la più grande IPO della storia. La società americana che ha sviluppato Claude, uno dei principali concorrenti di ChatGPT, ha raccolto oltre 81 miliardi di dollari, superando il record stabilito da SpaceX lo scorso giugno. Un'operazione senza precedenti, che porta la valutazione del gruppo a circa 1.500 miliardi di dollari.

Ma la vera sfida comincia adesso: dimostrare che la crescita dell'intelligenza artificiale possa sostenere impegni infrastrutturali nei prossimi 20 anni. "La sfida più grande per Anthropic sarà riuscire a portare avanti gli impegni infrastrutturali per quasi mille miliardi di dollari da qui al 2045. È questo il vero banco di prova", ha spiegato all'Adnkronos Carlo De Luca, responsabile delle gestioni di Gamma Capital Markets . Secondo l'esperto, il debutto sul Nasdaq potrebbe rappresentare anche un punto di svolta per l'intero comparto tecnologico."L'IPO di oggi potrebbe diventare l'elemento di rilancio per il settore dell'intelligenza artificiale, che negli ultimi tempi sta pagando un prezzo piuttosto alto".

Anthropic, ricavi in crescita del 1.200%. Ma quanto vale davvero?

I numeri della società raccontano una crescita straordinaria. Fondata nel 2021 da Dario Amodei insieme a un gruppo di ricercatori provenienti da OpenAI, Anthropic ha collocato 980 milioni di azioni al prezzo di 83 dollari ciascuna, superando la forchetta inizialmente prevista tra 70 e 78 dollari.

Nei primi nove mesi del 2026, i ricavi hanno raggiunto 33,24 miliardi di dollari, con un incremento del 1.200% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un'espansione alimentata dalla diffusione dei modelli Claude tra le imprese e dalla crescente domanda globale di soluzioni di intelligenza artificiale generativa. Resta tuttavia il nodo delle valutazioni. Con una capitalizzazione di circa 1.500 miliardi di dollari, Anthropic presenta multipli elevati rispetto ai settori tradizionali. Ma il confronto con SpaceX, battuta sul terreno della raccolta di capitali, evidenzia secondo De Luca due situazioni profondamente diverse.

"Anthropic arriva alla quotazione con un multiplo pari a circa 37 volte il fatturato, contro le circa 180 volte che, se non ricordo male, caratterizzavano SpaceX al momento della sua IPO. Si tratta quindi di due situazioni profondamente diverse. Nel caso di SpaceX eravamo di fronte a una società che appariva già sopravvalutata nella fase di collocamento, ancora prima dell'avvio delle contrattazioni".

Una valutazione, quella di Anthropic, certamente impegnativa, ma che secondo l'esperto deve essere letta alla luce delle prospettive di crescita del settore e della capacità dell'azienda di trasformare l'espansione dei ricavi in redditività.

Intelligenza artificiale, è davvero una bolla speculativa?

Il debutto di Anthropic riaccende inevitabilmente il dibattito sulla possibilità che l'intelligenza artificiale stia alimentando una nuova bolla finanziaria. A preoccupare gli investitori non è soltanto il livello delle valutazioni, ma soprattutto la capacità delle grandi aziende tecnologiche di ottenere ritorni economici adeguati rispetto alle ingenti risorse destinate alle infrastrutture. De Luca, tuttavia, respinge questa interpretazione.

"Se guardiamo agli utili generati lungo tutta la filiera dell'intelligenza artificiale, non siamo affatto in presenza di una bolla speculativa. Anzi, oggi molti titoli del settore presentano valutazioni decisamente più contenute rispetto a sei mesi fa".

Il vero interrogativo riguarda piuttosto il sistema degli investimenti incrociati tra le aziende dell'ecosistema AI: dai produttori di semiconduttori ai fornitori di infrastrutture, fino alle società che sviluppano modelli di intelligenza artificiale.

Un meccanismo in cui i grandi gruppi tecnologici sono contemporaneamente finanziatori, fornitori e clienti, con il rischio che una parte della crescita degli investimenti sia sostenuta da flussi di capitale interni allo stesso ecosistema.

"Bisognerà capire se e quando questa enorme quantità di capitali destinati alle infrastrutture sarà in grado di generare ritorni economici adeguati. Ma da qui ad affermare che l'intero settore sia in una bolla speculativa ce ne passa. Ritengo che una lettura di questo tipo sia profondamente sbagliata e possa indurre gli investitori a commettere errori di valutazione", sottolinea De Luca.

Nvidia, dopo Huang la vera partita si gioca con la Cina

A complicare lo scenario del settore tecnologico è anche il caso Nvidia, dopo l'estromissione del suo amministratore delegato e cofondatore Jensen Huang. Una vicenda che ha alimentato nuove incertezze sulla governance del colosso americano dei semiconduttori, protagonista assoluto della rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Secondo De Luca, tuttavia, la successione manageriale non rappresenta il rischio principale per il futuro della società.

"Difficilmente la crescita di Nvidia potrà essere arrestata dall'assenza del suo cofondatore, per quanto determinante sia stato il suo contributo. Ci sono due questioni ancora più importanti da risolvere". La prima riguarda il procedimento penale legato alla presunta triangolazione di forniture verso la Cina. La seconda, considerata ancora più rilevante, è il futuro delle esportazioni di semiconduttori avanzati verso Pechino.

"È fondamentale che Nvidia riesca a superare la vicenda giudiziaria senza conseguenze troppo pesanti. Ma soprattutto bisognerà capire se dai negoziati con Xi Jinping potrà emergere un accordo sulle esportazioni di GPU verso il mercato cinese. Non necessariamente i modelli più avanzati, come le H100, ma anche processori con capacità di calcolo inferiori", osserva De Luca.

Una partita strategica che, secondo le stime richiamate dall'esperto, potrebbe interessare potenzialmente quasi il 30% del fatturato di Nvidia.

Il confronto tra Washington e Pechino sull'accesso alle tecnologie avanzate diventa così uno dei fattori decisivi per le prospettive dell'intera filiera dell'intelligenza artificiale.

Il mercato alla prova dei ritorni economici

Il debutto di Anthropic assume dunque un significato che va ben oltre la quotazione di una singola società. È un test per la fiducia degli investitori nella capacità dell'intelligenza artificiale di trasformarsi da straordinaria promessa tecnologica a modello economico sostenibile.

La raccolta record da oltre 81 miliardi di dollari dimostra che l'interesse dei mercati resta elevato. Ma il vero esame si giocherà nei prossimi anni, quando le aziende dovranno dimostrare che gli investimenti in data center, semiconduttori ed energia sono in grado di generare profitti adeguati.

Per Anthropic, e per l'intero settore AI, la sfida non è più soltanto crescere. È dimostrare che una rivoluzione da migliaia di miliardi di dollari può creare valore reale e soprattutto duraturo nel tempo.