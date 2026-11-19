Irene Roggero Ugues è tra i genitori che, insieme al Moige, si sono fatti promotori della class action contro Meta e TikTok con cui si chiede al Tribunale di Milano di cambiare le regole di accesso ai social per i minori. Sua figlia Rossella si è tolta la vita a 12 anni nel febbraio del 2024 dopo essere entrata nel vortice di un algoritmo che le proponeva contenuti capaci di ingigantirne le insicurezze. Il collegio ha deciso per il rinvio al prossimo 21 gennaio in attesa che il governo possa attuare un emendamento che disponga regole precise per l'accesso alle piattaforme.