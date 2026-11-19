L'esito della votazione sul parere è stato di 12 no e 11 sì, con la maggioranza che è 'andata sotto'

Forza Italia ha votato con le opposizioni in commissione Bilancio del Senato sul parere sull'emendamento sugli e-book nel Dl scuola presentato da FdI. L'esito della votazione sul parere è stato di 12 no e 11 sì, con la maggioranza che è 'andata sotto'.

L'impasse sull'emendamento era iniziata ieri nell'Aula del Senato, con le forze di maggioranza alla ricerca dell'accordo sull'introduzione dell'obbligo per gli editori di mettere a disposizione libri in formato digitale a prezzo scontato del 50 per cento, proposto da FdI. Il partito di via della Scrofa era pronto a votare a favore, insieme a Lega e Noi moderati, come anche Azione di Calenda. Ma da Forza Italia sono arrivate perplessità. Da qui la necessità di aprire un confronto per ricucire e ricompattarsi. Oggi, quindi, il voto di Forza Italia con le opposizioni.

Opposizioni: "Meloni promette sconti fasulli, ritiri emendamento"

“Da tre anni le opposizioni chiedono unite, in ogni provvedimento sulla scuola e nelle leggi di bilancio, che lo Stato garantisca la gratuità dei libri di testo. Perché il diritto all’istruzione non può essere subordinato al reddito delle famiglie. È una questione di giustizia sociale, di uguaglianza delle opportunità e di rispetto della Costituzione. Dopo cinque manovre e quattro anni di tagli e mancati investimenti, con altri 29 milioni sottratti ai sostegni per le famiglie meno abbienti, Giorgia Meloni presenta come una battaglia per gli studenti un emendamento che non stanzia un solo euro e promette sconti sui libri digitali dal prossimo anno scolastico. Nello stesso provvedimento taglia il bonus libri per oltre 700.000 studenti. Una ipocrisia enorme che non possiamo accettare. Noi chiediamo libri gratuiti, finanziati dallo Stato. La destra promette sconti senza mettere risorse pubbliche e intanto riduce i fondi per il diritto allo studio". Così in una nota i capigruppo di opposizione a Palazzo Madama Francesco Boccia (PD), Luca Pirondini (M5S), Raffaella Paita (IV), Peppe De Cristofaro (AVS).

"È la stessa Meloni che prometteva di abolire le accise, mettere un tetto al prezzo dei carburanti e abbattere i costi dell’energia. Tutte promesse tradite. Oggi, dopo anni in cui le famiglie hanno continuato a sostenere il peso crescente delle spese scolastiche, annuncia risparmi futuri senza dimostrare che si tradurranno in un beneficio reale. Ancora una volta si rinvia a domani ciò che si è scelto di non finanziare oggi.Imporre per legge il prezzo dei libri digitali, senza una seria valutazione dei costi della produzione culturale, delle regole del mercato, della concorrenza e del diritto d’autore, non equivale a garantire il diritto allo studio. Significa intervenire su un’intera filiera produttiva e occupazionale senza averne adeguatamente valutato le conseguenze, contrapponendo gli interessi degli studenti a quelli di editori e librai".

"Le opposizioni hanno presentato emendamenti unitari con coperture finanziarie precise: 50 milioni annui aggiuntivi per libri gratuiti o semigratuiti alle famiglie con ISEE fino a 20 mila euro, detrazioni fiscali per i testi scolastici e 20 milioni per sostenere i Comuni nella gratuità dei libri della primaria. Proposte concrete, respinte in Commissione dalla maggioranza. Non ci interessano le guerre interne alla maggioranza né gli scontri con il mondo dell’editoria. Ci interessa che nessuno, tre le ragazze e i ragazzi, debba sentirsi escluso, che nessuna famiglia debba scegliere tra le spese quotidiane e gli strumenti necessari per studiare. Prima del voto in Aula rivolgiamo un ultimo appello al governo: ritiri l’emendamento Bucalo e approvi le proposte unitarie delle opposizioni. La gratuità dei libri è una responsabilità dello Stato. Non può essere sostituita da una promessa di sconti, tanto meno mentre si riducono le risorse pubbliche destinate agli studenti".