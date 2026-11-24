"L'informazione si è accorta prima di alcuni rischi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale". Il settore "ha reagito dando un'informazione certificata, autorevole e cercando di aumentare la consapevolezza dei cittadini in questo momento così delicato". Lo ha detto all'Adnkronos il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Informazione e all'Editoria, Alberto Barachini, a margine dell'incontro tra gli editori aderenti alla Fieg e i Parlamentari di maggioranza e di opposizione che hanno presentato proposte di modifica alla Legge di Bilancio a sostegno del settore editoriale.