Jannik Sinner è finito sotto i ferri e l’intervento chirurgico effettuato a Turku è stato eseguito con successo, rispettando le tempistiche e le previsioni dello staff medico. A occuparsi dell’operazione è stato il professor Lasse Lempainen, chirurgo ortopedico finlandese considerato uno dei maggiori esperti internazionali nel trattamento degli infortuni degli sportivi. Lo specialista aveva già incontrato il tennista azzurro a Milano durante il fine settimana, effettuando gli ultimi accertamenti prima di arrivare alla scelta definitiva dell’intervento. I tempi di recupero sono tra i tre e i quattro mesi.

Il percorso che ha portato alla sala operatoria era iniziato già nei mesi scorsi, quando Sinner, lo scorso ottobre, si era sottoposto a una prima valutazione presso la clinica La Madonnina di Milano, centro che collabora con la struttura specializzata di Turku, in Finlandia. L'operazione ha interessato la bandelletta ileotibiale, una fascia di tessuto connettivo che si sviluppa lungo il lato esterno della coscia e raggiunge la zona del ginocchio.