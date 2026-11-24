Un drone russo ha violato lo spazio aereo polacco durante un attacco contro l'Ucraina occidentale. L'esercito polacco ha dichiarato di aver deciso di non ricorrere all'uso delle armi per evitare il rischio di causare danni ai civili. L'episodio è stato reso noto dal Comando operativo delle Forze armate polacche, come riportato dall'agenzia Ukrinform. In seguito al rilevamento della minaccia, ha sottolineato il Comando operativo delle Forze armate polacche, sono stati mobilitati i mezzi e le forze di difesa aerea necessari. I sistemi radar militari hanno monitorato costantemente l'oggetto durante tutto il suo tragitto.

"La situazione è stata seguita in tempo reale ed è stato dato il via libera all'abbattimento del velivolo. Tuttavia, dopo che il drone ha cambiato rotta dirigendosi verso est, e tenendo conto della potenziale minaccia per i civili nonché delle possibili conseguenze di un eventuale abbattimento, è stato deciso di non utilizzare le armi, dato il perdurante rischio di provocare danni", ha proseguito il Comando evidenziando che le forze armate polacche continuano a monitorare costantemente la situazione nello spazio aereo nazionale e che i reparti di difesa aerea restano in stato di massima allerta per rispondere a qualsiasi minaccia.

Attacco russo su Zaporizhzhia, due morti e 22 feriti

Due morti e 22 feriti si registrano in un attacco russo contro un edificio residenziale nella città ucraina di Zaporizhzhia. Lo riporta The Kyiv Independent. "Mykhailo Semikin, capo dell'amministrazione militare dell'oblast di Zaporizhzhia - scrive la testata in lingua inglese - ha riferito che le forze russe hanno parzialmente distrutto un edificio residenziale di cinque piani nel distretto Kosmichnyi della città". Le foto pubblicate dopo l'attacco mostrano un ampio squarcio su un lato dell'edificio. Sebbene i dettagli sulle lesioni riportate non fossero subito chiari, le autorità hanno riferito che almeno una vittima ha subito un trauma cranico e versa in condizioni critiche. Tra i feriti figurano due minori, di 6 e 16 anni. Altri edifici residenziali a più piani, case private, veicoli e un'infrastruttura di trasporto hanno riportato danni, ha riferito Semikin. Gli operatori dei servizi di emergenza continuano a cercare altre vittime tra le macerie dell'edificio distrutto.

Attacco russo danneggia un impianto energetico a Vinnytsia: 4 feriti

Un attacco russo contro Vinnytsia ha danneggiato un'attività commerciale e un impianto energetico, provocando il ferimento di quattro persone. Secondo quanto riportato da Ukrinform, che cita un post su Telegram del sindaco di Vinnytsia, Serhii Morhunov. "Vinnytsia ha subito un secondo attacco. Un colpo nemico ha colpito una struttura critica. Un filobus e un'auto sono rimasti danneggiati. Secondo le prime informazioni, una persona è rimasta ferita", ha dichiarato Morhunov. La responsabile dell'Amministrazione militare regionale di Vinnytsia, Nataliia Zabolotna, ha riferito che l'attacco ha danneggiato un'attività commerciale civile e un impianto energetico. L'attacco ha inoltre danneggiato due fermate dei mezzi pubblici, quattro automobili, un filobus e alcuni edifici circostanti.

Le difese aeree ucraine hanno neutralizzato 73 dei 96 droni lanciati dalle forze russe contro il territorio ucraino durante la notte, ha riferito Ukrinform, citando un post del Comando dell'Aeronautica militare ucraina su Telegram. A partire dalle 18 di ieri, le forze russe hanno lanciato 96 droni contro l'Ucraina, tra cui velivoli a pilotaggio remoto (Uav) di tipo Shahed (64 dei quali a propulsione a getto), droni 'Gerbera' e droni esca 'Parody'. I droni sono stati lanciati dalle direzioni di Orël, Brjansk e Primorsko-Achtarsk, in Russia, nonché dalle aree temporaneamente occupate di Donec'k e Hvardiiske, in Crimea. L'attacco aereo è stato respinto da velivoli dell'Aeronautica militare ucraina, unità missilistiche contraeree, reparti specializzati in guerra elettronica (EW) e sistemi per velivoli senza pilota, oltre a gruppi mobili di difesa aerea delle Forze di difesa ucraine. Secondo le prime informazioni questa mattina, le difese aeree ucraine avevano abbattuto o neutralizzato 73 droni. Sono stati registrati impatti di droni in 13 località, mentre i detriti dei bersagli intercettati sono caduti in altre due località.

"La scorsa notte, le forze di difesa aerea in servizio hanno intercettato e abbattuto 699 droni ucraini che sorvolavano le regioni di Bryansk, Belgorod, Kaluga, Oryol e Smolensk, Mosca, la Repubblica di Crimea e il Mar Nero", ha riferito dal canto suo il ministero della Difesa russo su Telegram.

Sventato attentato a sinagoga Kislovodsk in Russia, un arresto

Il Servizio federale per le sicurezza russo ha sventato un attentato terroristico pianificato contro una sinagoga a Kislovodsk, nel territorio di Stavropol, Russia meridionale, arrestando un uomo, cittadino russo. Secondo l'ufficio stampa dell'Fsb, come riporta l'agenzia Tass, il sospettato ha effettuato un sopralluogo, individuato gli orari di maggiore affluenza e fabbricato un ordigno esplosivo.

"Il 19 novembre 2026, l'Fsb ha sventato la preparazione di un attacco terroristico a Kislovodsk, nel territorio di Stavropol, che aveva come obiettivo i fedeli di un importante centro ebraico. L'atto terroristico era stato pianificato da un cittadino russo, nato nel 2004, che ha agito su istruzioni di membri di un'organizzazione terroristica internazionale bandita in Russia - si legge nel comunicato dell'Fsb - Il sospettato è stato fermato mentre si stava dirigendo verso il luogo del potenziale crimine. Con sé trasportava un ordigno esplosivo da 3,5 chilogrammi, dotato di elementi a frammentazione".