Sono due i filoni investigativi aperti sulla morte di Gianni De Gennaro, l'ex capo della Polizia trovato senza vita la mattina del 21 novembre nella sua tenuta in località Querciolaie, in Maremma. Da una parte l'inchiesta della Procura di Grosseto, che procede per istigazione al suicidio per chiarire ogni circostanza del decesso; dall'altra quella della Direzione distrettuale antimafia di Firenze, che intende verificare se negli scritti, lasciati dall'ex prefetto, vi siano elementi legati alle indagini sulle stragi mafiose del 1993.

L'inchiesta della Dda di Firenze e i manoscritti sequestrati

Il fascicolo fiorentino, attualmente senza indagati, è stato aperto contro ignoti dalla procuratrice Rosa Volpe e dal sostituto Leopoldo De Gregorio. I magistrati vogliono acquisire e analizzare le lettere e i manoscritti, rinvenuti nella proprietà maremmana, per accertare se contengano riferimenti alle inchieste ancora aperte sulle stragi. Particolare attenzione sarebbe rivolta a una busta destinata alla Procura di Caltanissetta e a un'altra accompagnata dalla dicitura "per chi vorrà pubblicarla", che potrebbe contenere una sorta di ricostruzione personale della vicenda giudiziaria e della propria attività al servizio dello Stato. I documenti, tutti scritti a mano, sono stati sequestrati e saranno sottoposti ad accertamenti scientifici, anche con l'obiettivo di verificare l'eventuale presenza di impronte o tracce riconducibili a terze persone.

L'interesse della Dda di Firenze si inserisce nel quadro delle indagini sulle stragi di mafia del 1993, compresa quella di via dei Georgofili. Dopo l'archiviazione del procedimento sui presunti mandanti occulti, nel quale erano stati indagati Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri, restano aperti altri filoni investigativi. Tra questi, quello che riguarda l'ex generale del Ros Mario Mori, indagato per concorso in strage con l'ipotesi di non avere trasmesso all'autorità giudiziaria informazioni rilevanti in suo possesso.

Le indagini della Procura di Grosseto e i rilievi sulla scena

Sul versante grossetano, la Procura guidata da Maria Navarro ha avviato gli accertamenti necessari a ricostruire le ultime ore di De Gennaro e a stabilire con precisione le circostanze della morte. Il corpo è stato trovato all'interno di una dependance della villa. Accanto alla salma si trovava una pistola Ruger calibro 3.80, regolarmente detenuta, che è stata sequestrata insieme a due bossoli, uno rinvenuto nel giardino e l'altro all'interno della dependance. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella che De Gennaro abbia esploso un primo colpo all'esterno per verificare il funzionamento dell'arma, prima di utilizzarla contro di sé. Si tratta di una ricostruzione ancora da verificare attraverso gli accertamenti balistici e scientifici.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Grosseto, insieme agli specialisti del Ris di Roma e della Polizia scientifica della Capitale. Gli investigatori hanno effettuato i rilievi e repertato gli elementi ritenuti utili alla ricostruzione dell'accaduto, sotto la direzione della Procura. Nell'abitazione sono stati inoltre trovati manoscritti di addio, destinati ai familiari.

Coordinamento investigativo, videosorveglianza e autopsia

Nel pomeriggio di ieri si è svolta una riunione di coordinamento investigativo, convocata dal procuratore di Grosseto Maria Navarro alla presenza dei sostituti procuratori Giovanni De Marco e Valeria Lazzarini. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti delle strutture di polizia giudiziaria, impegnate nelle indagini: il nucleo investigativo dei carabinieri di Grosseto, il Ris di Roma e la Polizia scientifica della Capitale. Obiettivo, coordinare le attività delegate e gli accertamenti ancora da svolgere.

Il nucleo investigativo dei carabinieri ha inoltre acquisito le registrazioni del sistema di videosorveglianza della villa, attualmente al vaglio degli inquirenti. I filmati potranno contribuire a ricostruire eventuali movimenti nella proprietà e la presenza di altre persone nelle ore precedenti il ritrovamento. La salma, trasferita all'ospedale Careggi di Firenze, sarà sottoposta ad autopsia. Nei prossimi giorni verrà conferito l'incarico al medico legale. L'esame dovrà contribuire a chiarire le modalità del decesso e soprattutto a circoscrivere l'orario della morte, che potrebbe risalire alla serata di venerdì 20 novembre o alle ore successive.

De Gennaro era arrivato in Maremma nel tardo pomeriggio di venerdì, dopo avere trascorso parte della giornata a Roma con il suo legale, il professor Franco Coppi, per lavorare alla strategia difensiva nell'ambito del procedimento aperto a Caltanissetta sui presunti depistaggi relativi alla strage di via D'Amelio. Aveva portato con sé diversi documenti processuali in vista dell'udienza davanti al Tribunale del Riesame, fissata per il primo dicembre. Il gip aveva, infatti, respinto la richiesta della Procura di applicare nei suoi confronti gli arresti domiciliari. Una volta raggiunta la tenuta, secondo le ricostruzioni, avrebbe chiesto alla scorta di lasciarlo solo per poter esaminare le carte. L'allarme è scattato la mattina di sabato, quando i familiari non sono più riusciti a mettersi in contatto con lui. Il custode della proprietà, dopo avere inutilmente bussato alla porta, ha avvertito i carabinieri. Gli investigatori stanno lavorando su più fronti: dalle verifiche scientifiche sulla scena del ritrovamento all'analisi dei dispositivi telefonici, fino all'esame dei manoscritti.

Proprio da questi ultimi potrebbero arrivare elementi utili non soltanto a chiarire le circostanze della morte, ma anche a comprendere se e in quale misura l'ex capo della Polizia intendesse lasciare una propria testimonianza sulle vicende giudiziarie che lo avevano coinvolto.