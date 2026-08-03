circle x black
Cerca nel sito
 
Paolo Martini

Paolo Martini

Redattore

Vincitore del concorso Fieg-Fnsi del 1987, è stato titolare di una borsa di studio che lo ha avviato alla professione giornalistica, lavorando nella redazione livornese de 'Il Tirreno', poi nella redazione romana de 'la Repubblica' e quindi nella sede romana dell’agenzia di stampa Adnkronos, dove è stato assunto come praticante il 1° novembre 1992, diventando professionista l’8 luglio 1994.

Membro dell’Accademia Pascoliana dal 1997, è componente della giuria dei premi Bancarella Sport e Bancarella della Cucina. Segue regolarmente le attività della Biennale di Venezia, dell’Arena di Verona, del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro La Fenice di Venezia, del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e del Teatro San Carlo di Napoli, oltre ai principali musei italiani e internazionali e a numerosi festival letterari e musicali.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
giornalista concorso Fieg Fnsi Accademia Pascoliana
Vedi anche
Latte crudo ma non solo, i rischi da batterio Stec per i più piccoli - Video
News to go
Caldo record, allerta massima: oggi 25 città da bollino rosso
Ex Ilva, sciopero lavoratori a Taranto: "Serve transizione ecologica e sociale" - Video
Conte: "Non votiamo il sostegno militare all'Ucraina" - Video
news to go
Gioco d'azzardo tra i giovani, crescono i comportamenti a rischio
Trump e il colpo vincente a golf: "Io ho talento e voi no" - Video﻿
Pd, il lungo colloquio appartato tra Schlein e Gualtieri - Video
Salute mentale, Schillaci: "E' la grande sfida della nostra epoca"
Via al restauro finale Ponte Rialto, il video dell'urto con il barcone rubato nel 2025
Truffe agli anziani, nuove iniziative delle forze dell'ordine per contrastare il fenomeno
Calabria, ruspe smantellano tendopoli dei braccianti a San Ferdinando - Video
Venezia, a Porto Marghera cumuli di rottami metallici prendono fuoco per il caldo estremo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

Notizie
di Paolo Bellino
articoli
in Evidenza