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Massimo Ranieri, sui social i suoi live diventano "lezioni di pilates cantate" - Video

04 agosto 2026 | 19.25
Redazione Adnkronos
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Il cantautore campano, che a 75 anni sfoggia una forma fisica invidiabile, sul palco sempre più spesso punteggia la scaletta dei concerti con veri e propri esercizi che ricordano quelli praticati in palestra, tra ginnastica a corpo libero e allungamenti. E il popolo del web si scatena tra ironia e ammirazione. "Ieri sera abbiamo visto questa lezione di pilates cantata. Una performance ineccepibile - sotto ogni punto di vista … lui 75 anni e io, 30 di meno, che mi 'sistemavo' sulla sedia per la sciatica", è il commento di una spettatrice sotto uno dei video in cui Ranieri inanella cantando una serie di gesti atletici.

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Massimo Ranieri social concerti ginnastica pilates forma fisica
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