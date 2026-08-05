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Il vannacciano Ziello alla Camera con un cappio: "Con Safe lo mettete al collo dell'Italia" - Video

05 agosto 2026 | 17.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Noi non saremo mai complici della svendita della sovranità economica e finanziaria del nostro Paese perché, di fatto, voi state mettendo un pericoloso cappio al collo nei confronti dell'Italia". Lo ha detto il deputato Edoardo Ziello annunciando il voto contrario di Futuro Nazionale alla risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni di Giancarlo Giorgetti. Ziello ha poi tirato fuori da sotto lo scranno un cappio e lo ha sventolato nell'aula alla Camera mentre i deputati vannacciani hanno estratto dei cartelli con scritto 'No Safe'.

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Safe Europa Fondi Safe Giorgetti fondi safe camera dei deputati
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