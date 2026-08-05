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Londra, diverse persone accoltellate a Covent Garden: fermata una donna

E' accaduto lungo Endell Street intorno alle 12.30 ora locale. Quattro uomini feriti

Polizia londinese - AFP
Polizia londinese - AFP
05 agosto 2026 | 16.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Diverse persone sono state accoltellate a Covent Garden a Londra e una persona, una donna di 47 anni, è stata fermata. Lo riportano i media britannici.

Secondo le notizie delle forze dell'ordine raccolte da Sky News, è accaduto tutto lungo Endell Street intorno alle 12.30 ora locale. E quattro uomini, di età compresa tra i 34 e i 52 anni, sono stati trovati sul posto della segnalazione di un accoltellamento con ferite da taglio.

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londra news gb news londra covent garden accoltellamento londra accoltellamento donna
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