Diverse persone sono state accoltellate a Covent Garden a Londra e una persona, una donna di 47 anni, è stata fermata. Lo riportano i media britannici.

Secondo le notizie delle forze dell'ordine raccolte da Sky News, è accaduto tutto lungo Endell Street intorno alle 12.30 ora locale. E quattro uomini, di età compresa tra i 34 e i 52 anni, sono stati trovati sul posto della segnalazione di un accoltellamento con ferite da taglio.