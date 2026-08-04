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Melissa Bertolotti

Melissa Bertolotti

Giornalista Esteri

Melissa Bertolotti è giornalista professionista iscritta all'Ordine dei giornalisti professionisti del Lazio dal 1997. Inizia a lavorare a La Provincia Pavese per poi spostarsi al Gruppo Finegil-L'Espresso. Collabora con diversi quotidiani, come La Repubblica, settimanali, come l'Espresso, riviste, come Elle, e siti Internet, come il portale web Kataweb.

Partecipa, dalla fase di start up, alla nascita del primo quotidiano online italiano, 'Il Nuovo'.

Dal 2003 lavora nel gruppo Adnkronos, prima in Aki Adnkronos International e ora nella redazione Esteri. Segue la Farnesina e si occupa di approfondimenti e interviste.

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