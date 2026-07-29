Due vigili del fuoco sono morti in un incendio che ha colpito la zona a sud di Rethymno, nel nord dell'isola di Creta, in Grecia. Lo riferiscono le autorità locali spiegando che i due sono rimasti intrappolati nel loro veicolo tra le fiamme, nei pressi di Sachtouria, in circostanze ancora da chiarire. L'incendio viene alimentato da forti venti e vede in campo 125 vigili del fuoco.