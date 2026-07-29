I due sono rimasti intrappolati nel loro veicolo tra le fiamme, nei pressi di Sachtouria, in circostanze ancora da chiarire
Due vigili del fuoco sono morti in un incendio che ha colpito la zona a sud di Rethymno, nel nord dell'isola di Creta, in Grecia. Lo riferiscono le autorità locali spiegando che i due sono rimasti intrappolati nel loro veicolo tra le fiamme, nei pressi di Sachtouria, in circostanze ancora da chiarire. L'incendio viene alimentato da forti venti e vede in campo 125 vigili del fuoco.