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Incendio a Creta, morti due vigili del fuoco

I due sono rimasti intrappolati nel loro veicolo tra le fiamme, nei pressi di Sachtouria, in circostanze ancora da chiarire

Un incendio in Grecia - (Afp)
Un incendio in Grecia - (Afp)
29 luglio 2026 | 16.58
Melissa Bertolotti
LETTURA: 1 minuti

Due vigili del fuoco sono morti in un incendio che ha colpito la zona a sud di Rethymno, nel nord dell'isola di Creta, in Grecia. Lo riferiscono le autorità locali spiegando che i due sono rimasti intrappolati nel loro veicolo tra le fiamme, nei pressi di Sachtouria, in circostanze ancora da chiarire. L'incendio viene alimentato da forti venti e vede in campo 125 vigili del fuoco.

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