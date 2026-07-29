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Iran, Centcom: "Intercettati missili contro forze Usa in Medio Oriente". Teheran: "Colpite e fermate tre petroliere a Hormuz" - Diretta

Tregua a rischio tra Washington e Teheran

Iran, Centcom:
29 luglio 2026 | 07.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Alle 17:45 ET di oggi", prima della mezzanotte italiana, "le forze del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica hanno lanciato diversi missili balistici dall'Iran in un tentativo di attacco a sorpresa contro le forze statunitensi con base in Medio Oriente. Tutti i missili iraniani sono stati intercettati con successo. Le forze statunitensi rimangono vigili e in uno stato elevato di prontezza". Lo scrive il comando centrale militare Usa su X.

Intanto le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver colpito e fermato tre petroliere nello Stretto di Hormuz, secondo quanto riportato oggi dai media iraniani, nonostante la recente tregua negli scontri tra Washington e Teheran. "Tre petroliere che violavano le norme, ignorando i nostri avvertimenti e continuando a navigare su una rotta pericolosa e illegale, sono state colpite e fermate", ha riferito l'agenzia di stampa Tasnim.

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Stretto di Hormuz Guerra Iran USA
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