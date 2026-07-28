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Iran, Netanyahu: "Incontro eccellente con Trump, abbiamo obiettivi comuni"

Il premier israeliano alla Casa Bianca: "Una conversazione all'insegna della piena collaborazione, del sostegno reciproco e della comprensione dell'obiettivo comune: garantire che l'Iran non possieda armi nucleari"

Trump e Netanyahu - (Fotogramma)
Trump e Netanyahu - (Fotogramma)
28 luglio 2026 | 21.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ho appena concluso un eccellente incontro con il presidente Trump. Quando dico eccellente, non intendo in senso superficiale". Il premier israeliano Benjamin Netanyahu si esprime così dopo l'incontro alla Casa Bianca con il presidente americano Donald Trump. Riflettori accesi sull'Iran, dopo lo stop dei raid americani e la ripresa del dialogo tra Washington e Teheran. "Una conversazione all'insegna della piena collaborazione, del sostegno reciproco e della comprensione dell'obiettivo comune: garantire che l'Iran non possieda armi nucleari, e anche di altri obiettivi", dice Netanyahu.

L'incontro viene definito "estremamente positivo" da una fonte della delegazione israeliana a Washington: si sottolinea che i due leader hanno ribadito il loro ''impegno incrollabile'' a impedire che l'Iran abbia l'arma atomica "E' stato un incontro estremamente positivo. Il primo ministro e il presidente hanno avuto un'eccellente e approfondita discussione sulle principali questioni del momento, prima fra tutte l'Iran", riferisce la fonte in una dichiarazione rilasciata ai giornalisti, aggiungendo che i due leader hanno riaffermato il loro "incrollabile impegno" a impedire all'Iran di dotarsi di armi nucleari.

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