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Zelensky: "Ottimo incontro con Trump". I Patriot al centro del meeting

Colloquio di oltre un'ora nello Studio Ovale. Il presidente ucraino: "E' importante dare ulteriore impulso al processo diplomatico" per porre fine alla guerra con la Russia

Zelensky e Trump - (foto Telegram Zelensky)
Zelensky e Trump - (foto Telegram Zelensky)
28 luglio 2026 | 17.42
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

"Ottimo incontro". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky fa il punto dopo l'incontro di oltre un'ora con Donald Trump. Il meeting nello Studio Ovale della Casa Bianca è andato in scena a porte chiuse. Nessuna dichiarazione prima dell'incontro e nessuna interazione con la stampa alla fine. "Ottimo incontro con il presidente Trump nello Studio Ovale", scrive Zelensky sul suo profilo Telegram. "Abbiamo discusso con il presidente delle licenze per la produzione di intercettori per i Patriot e di altre idee che potrebbero essere utili. Abbiamo parlato anche di diplomazia: è importante dare ulteriore impulso al processo diplomatico" per porre fine alla guerra con la Russia.

"I nostri team si accorderanno sui dettagli delle prossime comunicazioni. Siamo grati agli Stati Uniti per il loro forte sostegno", aggiunge il presidente ucraino, esprimendo gratitudine per l'impegno "per proteggere la vita degli ucraini e raggiungere la pace". Zelensky a Washington renderà omaggio al senatore Lindsey Graham, scomparso recentemente. "Ho espresso le nostre condoglianze al Presidente Trump per la scomparsa di Lindsey Graham. Era un vero amico dell'Ucraina".

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guerra ucraina russia trump zelensky
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