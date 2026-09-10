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Venezia 83, oltre 25 minuti di standing ovation per "Naza": è record - Video

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10 settembre 2026 | 19.59
Redazione Adnkronos
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'Naza' ha ricevuto una standing ovation di oltre 25 minuti, stabilendo un nuovo record nella storia della Mostra del Cinema di Venezia. Il documentario ha superato i 22 minuti de 'La voce di Hind Rajab', che lo scorso anno si è aggiudicato il Leone d'argento - Gran Premio della Giuria. Al termine della proiezione del doc in Concorso, i registi israeliani Yuval Abraham e Rachel Szor, visibilmente commossi, hanno raccolto l'abbraccio emozionato del pubblico, mentre la platea innalzava le bandiere palestinesi.

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venezia 83 venezia 26 mostra cinema venezia festival venezia cinema venezia naza film naza venezia naza documentario
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