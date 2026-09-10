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Caro carburanti, Cdm approva proroga taglio accise per 7 giorni

La misura arriva alla scadenza dell'ultimo intervento e punta a garantire continuità allo sconto sul gasolio mentre il governo lavora a un intervento più strutturale e mirato per le prossime settimane

Benzinaio
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10 settembre 2026 | 18.00
Redazione Adnkronos
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Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti, che viene esteso di altri sette giorni per contenere l'impatto del caro-energia sui prezzi alla pompa. La misura arriva alla scadenza dell'ultimo intervento, fissata per oggi, e punta a garantire continuità allo sconto sul gasolio mentre il governo lavora a un intervento più strutturale e mirato per le prossime settimane.

Il precedente taglio aveva mantenuto l'accisa sul gasolio a 532,90 euro per mille litri, con una riduzione di 14 centesimi al litro rispetto all'aliquota ordinaria; considerando anche l'Iva, lo sconto complessivo alla pompa è di circa 17 centesimi al litro.

La nuova proroga arriva mentre i prezzi dei carburanti restano elevati e il governo valuta misure più selettive, rivolte soprattutto alle famiglie maggiormente colpite dal caro-carburanti.

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Carburanti taglio accise caro carburanti caro benzina prezzo diesel prezzo benzina benzina prezzo diesel prezzo oggi
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