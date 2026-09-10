"'Peccato' nasce dalla mia paura che un giorno tutto questo finisca". Così nell'intervista all'Adnkronos Emanuela Fanelli racconta 'Peccato', l'unica serie presente a Venezia 83. Dal 2 ottobre su Hbo Max, la mockumentary comica è ambientata in un futuro prossimo. Un 'what if' ironico che ripercorre la tumultuosa carriera e la vita dell'attrice. Anno 2049. Fanelli ha sessantatré anni e vive reclusa in un paesino sperduto della Valle d'Aosta. Non recita più, non si concede agli obiettivi e alle firme dei rotocalchi. (di Loredana Errico)