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09 settembre 2026 | 18.05
Redazione Adnkronos
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"Il quadro giudiziario probabilmente è quello, però il pubblico ministero starà facendo anche tutte le altre sue valutazioni sulle quali noi non intendiamo interferire e sapremo nei prossimi giorni quali sono gli esiti di queste indagini anche di natura tecnico-investigativa", così l'avvocato Cosimo Miccoli, legale della famiglia di Lorena Isceri uccisa a Firenze il 3 settembre dal suo ex compagno, parlando con i giornalisti a margine della cerimonia funebre svoltasi questo pomeriggio a Squinzano, in provincia di Lecce.

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