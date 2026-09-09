"Il quadro giudiziario probabilmente è quello, però il pubblico ministero starà facendo anche tutte le altre sue valutazioni sulle quali noi non intendiamo interferire e sapremo nei prossimi giorni quali sono gli esiti di queste indagini anche di natura tecnico-investigativa", così l'avvocato Cosimo Miccoli, legale della famiglia di Lorena Isceri uccisa a Firenze il 3 settembre dal suo ex compagno, parlando con i giornalisti a margine della cerimonia funebre svoltasi questo pomeriggio a Squinzano, in provincia di Lecce.