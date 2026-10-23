circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina, Melania Trump: "Senza mio intervento impossibile portare aiuto a Oleshky"

La first lady in prima linea nella mediazione per la tregua umanitaria chiesta da Papa Leone

Melania Trump - Ipa/Fotogramma
Melania Trump - Ipa/Fotogramma
Segui Adnkronos su Google
23 ottobre 2026 | 16.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Era abbastanza chiaro che, senza il mio intervento, la possibilità di portare aiuto umanitario nella città e far uscire gli anziani sarebbe stato impossibile". E' quanto ha detto Melania Trump, secondo quanto riferito dalla Casa Bianca nel comunicato in cui annuncia che la first lady ha ottenuto un cessate il fuoco a Oleshky a partire dal prossimo 29 ottobre.

"La situazione a Oleshky è terribile. Oleshky è una città di prima linea in guerra sull'orlo del disastro. La popolazione rimasta di Oleshky è composta principalmente da anziani che hanno urgente bisogno di cure mediche, medicine, cibo e acqua pulita - continua la dichiarazione di Melania Trump - Gli abitanti di Oleshky hanno un accesso limitato all'elettricità, vivono in mezzo a strade minate e subiscono frequenti attacchi militari".

L'annuncio della mediazione della first lady americana arriva dopo che Papa Leone XVI ha avuto colloqui telefonici sia con Vladimir Putin, il 16 ottobre, che con Volodymyr Zelensky, tre giorni dopo il 19 ottobre, per chiedere la tregua umanitaria a Oleshky.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
I colori e i volti dell'India nel calendario Pirelli 2027, il video del backstage
Meloni a San Patrignano per lotta alle droghe, prevenzione e cura - Videonews della nostra inviata
Premio Tenco, l'appello di Emma Nolde: "Date fiducia ai giovani prima che sia troppo tardi" - Video
La prima donna a tuffarsi da un iceberg, il video dell'impresa della canadese Molly Carlson
Spedizioni di modico valore, contributo doganale slitta al 1 gennaio 2027 - Video
Morgan: "Sanremo è un grande evento, ma manca la musica. De Martino? Ottimo ballerino" - Video
Caro carburanti, Conte: "Da decreto governo solo briciole e misure tampone" - Video
Tenta truffa del finto carabiniere ma chiama un militare vero e viene arrestato, l'audio della telefonata
A Napoli sfilano cittadini e camion, il corteo a sostegno degli autotrasportatori - Video
Caro carburanti, Schlein: "Governo non ha scuse, servono risposte e non si può più aspettare" - Video
Scontri Milano, Salvini: "Parà pronti con Lince e droni, mi auguro restino per anni" - Video
Caro carburanti, Schlein: "Governo venga in Parlamento a spiegare sue intenzioni' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza