La preside corre ai ripari e trasferisce i ragazzi: ''Imprevisto dell'ultimo minuto per errore di comunicazione''
Primo giorno di lezione con una impalcatura nel bel mezzo dell'aula. Succede all'istituto tecnico 'Galileo Galilei' nel rione Esquilino, nel cuore di Roma. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, i ragazzi che oggi hanno iniziato l'anno scolastico in anticipo rispetto alla data prevista del 15 settembre, si sono ritrovati con l'aula 'occupata' da un trabattello e intorno i banchi ai quali si sono poi sistemati al suono della campanella. "E' stato veramente un imprevisto dell'ultimo minuto - spiega all'Adnkronos la preside Cristina Costarelli - Abbiamo risolto subito dopo, perché c'è stato un disallineamento nelle comunicazioni tra gli operai che avrebbero dovuto finire ieri i lavori e non ci avevano avvisati del cambiamento di programma e i chi nella scuola si occupa dell'organizzazione degli spazi, quindi si è sovrapposta di un giorno la conclusione del lavoro con l'inizio delle attività scolastiche. Qui ci sono 72 aule didattiche e 28 laboratori e io ovviamente mi affido a dei collaboratori, che mi avevano assicurato che lì non ci fosse nessuno. I ragazzi comunque sono stati spostati dalla classe in ristrutturazione nel giro di mezz'ora".
"Oggi non sapevamo di questa situazione, che è intervenuta nei mesi estivi, quando l'ente locale ha fatto dei controlli e doveva concludere dei lavori - sottolinea - e l'anticipo delle lezioni era già stato disposto con una delibera del Consiglio d'Istituto e autorizzato dalla Regione Lazio. In ogni caso non c'era una situazione di rischio perché quei lavori non comportavano pericoli per l'incolumità delle persone: si trattava di occlusioni di intonaco al termine di un intervento svolto nei giorni scorsi. Nessun rischio di crollo di un solaio o di struttura instabile".
L'Adnkronos sta monitorando l'avvio del nuovo anno scolastico. Se registrate disagi potete segnalarli a cronache@adnkronos.com.