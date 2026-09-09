circle x black
Cerca nel sito
 

Emergenza sangue, l'appello di Osho per l'iniziativa Avis-Adnkronos domani a Roma: "Venite a donare" - Video

sponsor

Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
09 settembre 2026 | 15.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"A Roma c'è un'emergenza sangue e, per questo, Adnkronos con Avis Roma ha organizzato una raccolta straordinaria di sangue in piazza Mastai, nel cuore di Trastevere. È importante partecipare in tanti perché, inutile dirlo, il sangue salva vite. Ognuno di noi può dare il proprio contributo con un gesto semplice, ma davvero importante. Ci vediamo domani, giovedì 10 settembre, dalle 8.30. Vi aspetto". Così Federico Palmaroli, romano, classe 1973, noto vignettista ideatore e autore della pagina Facebook 'Le più belle frasi di Osho', invita i romani a donare il sangue in occasione della giornata di raccolta straordinaria organizzata da Adnkronos in collaborazione con Avis Roma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Raccolta Sangue raccolta sangue roma donazione sangue avis donazione sangue avis roma donare sangue roma
Vedi anche
L’appello di Sal Da Vinci per la raccolta sangue promossa da Adnkronos e Avis domani a Roma: “Donare può salvare vite” - Video
Venezia 83, Pamela Anderson al Lido per 'A Place to be' ma diserta la conferenza stampa - Video
Funerali Lorena Isceri, salma arrivata a Squinzano. La commozione dei familiari - Video
Emergenza sangue, Massimiliano Ossini: "Una sacca può salvare una vita"
News to go
Bonus librerie 2026 per gli under 35, cosa c'è da sapere
Venezia 83, Fanelli 'invecchiata' e con una parrucca sbarca al Lido - Video
Funerali Lorena Isceri, il cugino: "Ultimamente la vedevo preoccupata"
Venezia 83, a sorpresa sul red carpet arriva Ben Affleck - Video
Russia, Putin: "Nessuna intenzione di attaccare l'Europa"
News to go
Pensione anticipata a 64 anni, cosa dice la Cgil: la simulazione
Venezia 83, il red carpet di Penelope Cruz e Javier Bardem per 'Bunker' - Video
Totti e la Roma: "Fiducioso ma siamo solo all'inizio. Il centenario? Lo passerò con i miei tifosi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza