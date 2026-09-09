"A Roma c'è un'emergenza sangue e, per questo, Adnkronos con Avis Roma ha organizzato una raccolta straordinaria di sangue in piazza Mastai, nel cuore di Trastevere. È importante partecipare in tanti perché, inutile dirlo, il sangue salva vite. Ognuno di noi può dare il proprio contributo con un gesto semplice, ma davvero importante. Ci vediamo domani, giovedì 10 settembre, dalle 8.30. Vi aspetto". Così Federico Palmaroli, romano, classe 1973, noto vignettista ideatore e autore della pagina Facebook 'Le più belle frasi di Osho', invita i romani a donare il sangue in occasione della giornata di raccolta straordinaria organizzata da Adnkronos in collaborazione con Avis Roma.