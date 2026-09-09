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Venezia 83, Pamela Anderson al Lido per 'A Place to be' ma diserta la conferenza stampa - Video

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09 settembre 2026 | 15.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Apparizione a sorpresa ma fugace per Pamela Anderson alla Mostra del Cinema di Venezia. L'attrice statunitense, in attesa per la presentazione del film fuori concorso 'A Place to Be' di Kornél Mundruczó, ha infatti disertato la conferenza stampa. Fasciata in un abito celeste con una fantasia di limoni e nascosta da occhiali da sole scuri, la star ha limitato la sua presenza al solo photocall ufficiale, sbarcando alla darsena del Palazzo del Casinò. Al termine degli scatti di rito, uscendo, l'attrice si è fermata per firmare alcuni autografi e concedersi a qualche altro scatto prima di allontanarsi.

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pamela anderson a place to be venezia 83 venezia 2026
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