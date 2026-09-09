Apparizione a sorpresa ma fugace per Pamela Anderson alla Mostra del Cinema di Venezia. L'attrice statunitense, in attesa per la presentazione del film fuori concorso 'A Place to Be' di Kornél Mundruczó, ha infatti disertato la conferenza stampa. Fasciata in un abito celeste con una fantasia di limoni e nascosta da occhiali da sole scuri, la star ha limitato la sua presenza al solo photocall ufficiale, sbarcando alla darsena del Palazzo del Casinò. Al termine degli scatti di rito, uscendo, l'attrice si è fermata per firmare alcuni autografi e concedersi a qualche altro scatto prima di allontanarsi.