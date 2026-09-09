circle x black
Cerca nel sito
 

Carburanti, verso proroga sconti sulle accise: obiettivo dl misure selettive entro fine mese

Il Dl accise verrà esaminato in aula alla Camera a partire dal 14 settembre. Le ipotesi allo studio e il nodo coperture

Pompa di benzina - Fotogramma
Pompa di benzina - Fotogramma
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
09 settembre 2026 | 15.35
Luana Cimino
LETTURA: 2 minuti

Verso proroga dello sconto delle accise sui carburanti mentre per il decreto con le misure selettive contro il caro energia bisognerà aspettare anche gli esiti del confronto con l'Ue, possibilmente entro fine mese. E' questo, quanto apprende l'Adnkronos, lo scenario che si profila allo scadere, domani a mezzanotte, dell'ultima estensione del taglio delle accise da 17,1 centesimi sul gasolio.

Intanto domani dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri la lettera con la quale il governo formalizza alla Commissione Ue la richiesta di scostamento del deficit per le spese per la difesa (0,9% del pil, pari 21,7 miliardi fino al 2028) e per l'energia (0,6% del pil, cioè 14,4 miliardi, dei quali 7,2 possono essere spesi in un solo anno). Totale 36,1 miliardi entro il 2028.

Sul decreto con gli interventi mirati - Il Dl accise, che contiene disposizioni anche per l'ex Ilva e che verrà esaminato in aula alla Camera a partire dal 14 settembre - non è infatti ancora stata trovata la quadra ma l'obiettivo è reperire le risorse entro fine mese per evitare nuove proroghe della riduzione delle accise che, essendo generalizzati, avvantaggiano anche i ceti più abbienti. L'ipotesi di un bonus contro i rincari tra le voci dei fringe benefit rimborsati dal datore di lavoro ai dipendenti è allo studio per simulare i costi e stabilire la soglia di reddito per l'acceso. Stesso lavoro è in corso anche sul progetto di estenderlo alle partite Iva più esposte alle fiammate dei prezzi.

Il nodo sono come sempre le coperture: se si volesse sfruttare il margine di scostamento nel quadro della flessibilità Ue bisognerebbe concepire misure non legate ai combustibili fossili, e dunque interventi non legati al costo del carburante, ma eventualmente per la bolletta elettrica. In questo quadro è cruciale il negoziato con Bruxelles che ha già dato il via libero 'politico' a Roma questa estate grazie alla strenua trattativa fatta dal governo, ma che vigila sul dettaglio degli interventi che andranno destinati alla sicurezza e all'efficientamento energetico.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
carburanti sconti accise energia dl accise caro benzina
Vedi anche
Funerali Lorena Isceri, salma arrivata a Squinzano. La commozione dei familiari - Video
Emergenza sangue, Massimiliano Ossini: "Una sacca può salvare una vita"
News to go
Bonus librerie 2026 per gli under 35, cosa c'è da sapere
Venezia 83, Fanelli 'invecchiata' e con una parrucca sbarca al Lido - Video
Funerali Lorena Isceri, il cugino: "Ultimamente la vedevo preoccupata"
Venezia 83, a sorpresa sul red carpet arriva Ben Affleck - Video
Russia, Putin: "Nessuna intenzione di attaccare l'Europa"
News to go
Pensione anticipata a 64 anni, cosa dice la Cgil: la simulazione
Venezia 83, il red carpet di Penelope Cruz e Javier Bardem per 'Bunker' - Video
Totti e la Roma: "Fiducioso ma siamo solo all'inizio. Il centenario? Lo passerò con i miei tifosi" - Video
News to go
Dazi Canada-Usa, tariffe fino al 50% su 20 miliardi di merci
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla settima giornata - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza