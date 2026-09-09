circle x black
Cerca nel sito
 

Lupi ad AdnTalks: "In Italia non ci sarà mai spazio per estremismi. Su legge elettorale verrà messa fiducia"

Il leader di Noi Moderati ospite dell'Adnkronos: "Vannacci è leader opposizioni come Fratoianni, Conte e Schlein". Sui carburanti: "No prelievi su extraprofitti, giusta collaborazione con settore energetico"

Maurizio Lupi
Maurizio Lupi
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
09 settembre 2026 | 11.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dalla legge elettorale ai risultati elettorali in Germania passando per il caro carburanti e il sindaco di Milano. Sono questi alcuni dei temi toccati da Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, ospite oggi mercoledì 9 settembre di AdnTalks, il format in diretta sul sito internet e sul canale youtube dell'Adnkronos. A intervistarlo in diretta il direttore Davide Desario.

"In Italia non ci sarà mai spazio per estremismi", ha affermato riferendosi ai risultati del voto in Germania dopo la storica vittoria in Sassonia-Anhalt dell'Afd.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Lupi ad AdnTalks noi moderati lupi maurizio lupi lupi legge elettorale
Vedi anche
Venezia 83, a sorpresa sul red carpet arriva Ben Affleck - Video
Russia, Putin: "Nessuna intenzione di attaccare l'Europa"
News to go
Pensione anticipata a 64 anni, cosa dice la Cgil: la simulazione
Venezia 83, il red carpet di Penelope Cruz e Javier Bardem per 'Bunker' - Video
Totti e la Roma: "Fiducioso ma siamo solo all'inizio. Il centenario? Lo passerò con i miei tifosi" - Video
News to go
Dazi Canada-Usa, tariffe fino al 50% su 20 miliardi di merci
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla settima giornata - Video
Venezia 83, Cruz e Bardem mano nella mano al Lido per 'Bunker' - Video
Venezia 83, Casey Affleck sbarca al Lido con 'Company' - Video
News to go
Temporali e temperature giù, stop al caldo anomalo
Fortino della droga a Pomezia, 29 kg di cocaina in camera e hashish nel freezer - Video
Emma Bonino, i medici: "Condizioni stazionarie in terapia intensiva" - Videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza