Fan in delirio per la coppia che fa sognare il Lido. Penélope Cruz e Javier Bardem sono approdati alla darsena del Palazzo del Casinò per la conferenza stampa di 'Bunker', il nuovo film di Florian Zeller in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Gli attori spagnoli, uniti sul set come nella vita privata (sono sposati dal 2010 e hanno due figli), hanno posato a lungo mano nella mano per i fotografi. Look impeccabile per entrambi, protetti da occhiali da sole: Bardem ha scelto un completo beige con camicia a righe, mentre Cruz ha indossato un abito lungo nero con una generosa scollatura.