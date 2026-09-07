L'attrice americana 93enne, protagonista di alcuni dei film più importanti della storia del cinema - 'Alice non abita più qui', 'L'Esorcista', 'L'ultimo spettacolo', 'Requiem for a Dream' e 'Interstellar' - è stata accolta da una standing ovation durata diversi minuti. Quando Burstyn è comparsa sul palco, per ricevere il Leone d'oro alla carriera dell'83esima Mostra del cinema di Venezia, vestita con un abito giallo acceso e accompagnata dal deambulatore, il pubblico si è alzato in piedi. L'attrice si è commossa fino alle lacrime, asciugandosi il viso con un fazzoletto.