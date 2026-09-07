circle x black
Cerca nel sito
 

A Ellen Burstyn il Leone d'oro alla carriera, le lacrime dell'attrice a Venezia 83 - Video

Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
07 settembre 2026 | 17.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'attrice americana 93enne, protagonista di alcuni dei film più importanti della storia del cinema - 'Alice non abita più qui', 'L'Esorcista', 'L'ultimo spettacolo', 'Requiem for a Dream' e 'Interstellar' - è stata accolta da una standing ovation durata diversi minuti. Quando Burstyn è comparsa sul palco, per ricevere il Leone d'oro alla carriera dell'83esima Mostra del cinema di Venezia, vestita con un abito giallo acceso e accompagnata dal deambulatore, il pubblico si è alzato in piedi. L'attrice si è commossa fino alle lacrime, asciugandosi il viso con un fazzoletto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video lacrime Leone d'oro alla carriera Venezia Mostra Cinema Venezia 83 Premio attrice commossa
Vedi anche
A Ellen Burstyn il Leone d'oro alla carriera, le lacrime dell'attrice a Venezia 83 - Video
Europa volatile, Francoforte giù dopo la vittoria dell'Afd - Video
Venezia 83, Greta Scarano sul red carpet con il segno rosso contro la violenza sulle donne
Venezia 83, a Lino Banfi la Medaglia della Camera dei Deputati - Video
Vela, Max Sirena (ad Luna Rossa): "Sogno di alzare la Coppa America a Napoli" - Video
News to go
Sciopero treni settembre 2026, stop oggi e domani: cosa c'è da sapere
Monica Guerritore a 'Ballando con le stelle': "Non sono una ballerina, ma questa sfida mi diverte" - Video
Lino Banfi e Irina Shayk, il red carpet più improbabile a Venezia 83 - Video
'La La Land' torna a Venezia dopo 10 anni, la meraviglia di Chazelle alla Fenice - Video
Venezia, Matilde Gioli: "Preparo una nuova serie, sarà un racconto più scuro e noir" - Video
Filming Italy, Leo Gassmann: "Il mio primo premio a Venezia, spero sia l'inizio di un bel percorso" - Video
Filming Italy Achievement Award a Lino Banfi: "Mai avrei sognato di essere alla Mostra di Venezia"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza