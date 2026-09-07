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Vela, Max Sirena (ad Luna Rossa): "Sogno di alzare la Coppa America a Napoli" - Video

07 settembre 2026 | 11.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Penso che quella del 2027, in Italia, a Napoli, sarà la Coppa America più bella di sempre. Mi sveglio ogni giorno con un obiettivo preciso: alzare il trofeo con i colori italiani. Luna Rossa è la mia famiglia, ce l'ho tatuata addosso". Così l'amministratore delegato di Luna Rossa Team Max Sirena racconta, in un'intervista diffusa sui canali ufficiali di Sport e Salute, soggetto attuatore dell'America's Cup incaricato dal Governo italiano, il rapporto con Luna Rossa e il sogno che da quasi trent'anni accompagna la sua vita.

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Luna Rossa Coppa America max sirena luna rossa team
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