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Filming Italy Achievement Award a Lino Banfi: "Mai avrei sognato di essere alla Mostra di Venezia"

06 settembre 2026 | 16.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Mai avrei sognato di stare alla Mostra del Cinema di Venezia. Queste sono cose serie, noi abbiamo fatto delle 'puttanate' tutta la vita. Però queste puttanate sono diventate piano piano, con mia grande meraviglia, ai miei novant'anni, all'ingresso dei novantuno, delle cose importanti. Anche di culto per un certo tipo di pubblico. Addirittura sono diventati cult movie". Così Lino Banfi, al Lido di Venezia, intervistato dall'Adnkronos, racconta con la consueta ironia il riconoscimento ricevuto al festival: il Filming Italy Achievement Award, ideato da Tiziana Rocca come evento collaterale della Mostra internazionale d'arte cinematografica.

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