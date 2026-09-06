In Sicilia le vittime sono un commissario di gara e uno spettatore. Nell'entroterra di Genova deceduto un 43enne

Due morti e due feriti in un incidente al Rally Cronoscalata Trapani–Monte Erice nel Trapanese oggi domenica 6 settembre. Dalle prime informazioni un'auto è finita fuori strada travolgendo due persone - un commissario e uno spettatore - e ferendone altre due.

Alla 68esima edizione della cronoscalata erano iscritti 260 equipaggi, con 153 vetture moderne e 107 auto storiche al via.

Incidente al Rally in Liguria, muore navigatore

Nelle stesse ore, una tragedia ha sconvolto la seconda giornata del decimo Rally della Val d’Aveto, nell'entroterra genovese. Intorno alle 11, durante la prima prova speciale 'Due Valli', una Skoda Fabia contrassegnata dal numero 6 è uscita di strada in una curva nei pressi di Mileto.

L’impatto è stato fatale per il 43enne copilota dell’equipaggio, deceduto sul posto dopo. Immediato l’intervento dei soccorsi, avviati gli accertamenti per ricostruire le cause e l’esatta dinamica dell’incidente. In seguito alla tragedia, la competizione è stata annullata.