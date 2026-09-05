"Chi parla bene di Putin non può essere alleato di questo governo e tantomeno godere delle mie simpatie. Sicuramente il programma di Vannacci è un programma molto estremista, io credo che la sua strategia sia quella oggettivamente di indebolire il centrodestra affinché le prossime elezioni vengano vinte addirittura dalla sinistra, in modo che il Paese vada in forte crisi finanziaria e istituzionale, e sempre secondo il suo ragionamento il popolo inferocito dopo un paio d'anni torni a votare e voti per lui". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a margine del Forum Teha in corso a Cernobbio. "E' il discorso - dice - che hanno fatto molti estremisti di destra in Europa a suo tempo, non ha funzionato e non funzionerà mai, però secondo me in questo momento questa è la sua strategia", conclude.