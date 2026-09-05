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Lorena Isceri, lanciata dal cavalcavia dell'A1. L'appello del padre alla politica: "Fate in modo che non accada più" - Video

In un filmato accorato si è rivolto al Capo dello Stato Sergio Mattarella e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiedendo che prendano "provvedimenti all’unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie" come quelle di sua figlia non si ripetano

Lorena Isceri - (Fotogramma/Ipa)
Lorena Isceri - (Fotogramma/Ipa)
05 settembre 2026 | 15.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Illustrissimo Signor Presidente della Repubblica, illustrissima Presidente del Consiglio dei Ministri, politici tutti, sono Franco il papà di Lorena, un padre distrutto". Inizia così il video appello diffuso da Franco Isceri, il padre di Lorena, la 45enne uccisa dall'ex, Federico Vella, che l'ha lanciata da un calvalcavia sull'A1.

"Mia figlia era una brava ragazza straordinaria, educata e studiosa e dedita al studio e al lavoro. Aveva tanti sogni e progetti, ma ora non ne ha più e con lei in fondo a quel cavalcavia è sepolta anche la voglia di vivere la voglia di vivere una famiglia distrutta". “Chiedo a tutta la politica di essere unita – aggiunge - prendete provvedimenti all’unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi per prendere provvedimenti affinché non succeda più. Ve lo chiedo con tutto il cuore un abbraccio a tutte le donne italiane”.

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