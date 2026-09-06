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Doppia tragedia nei Rally. A Trapani un morto e due feriti, in Liguria navigatore perde la vita

In Sicilia la vittima sarebbe un commissario di gara. Nell'entroterra di Genova deceduto un 43enne

Un'ambulanza - (Fotogramma)
Un'ambulanza - (Fotogramma)
06 settembre 2026 | 13.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un morto e due feriti in un incidente al Rally Cronoscalata Trapani–Monte Erice nel Trapanese oggi domenica 6 settembre. Dalle prime informazioni un'auto è finita fuori strada travolgendo una persona, che è deceduta, e ferendo due spettatori. La vittima sarebbe un commissario di gara.

Incidente al Rally in Liguria, muore navigatore

Nelle stesse ore, una tragedia ha sconvolto la seconda giornata del decimo Rally della Val d’Aveto, nell'entroterra genovese. Intorno alle 11, durante la prima prova speciale 'Due Valli', una Skoda Fabia contrassegnata dal numero 6 è uscita di strada in una curva nei pressi di Mileto.

L’impatto è stato fatale per il 43enne copilota dell’equipaggio, deceduto sul posto dopo. Immediato l’intervento dei soccorsi, avviati gli accertamenti per ricostruire le cause e l’esatta dinamica dell’incidente. In seguito alla tragedia, la competizione è stata annullata.

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